AVISO 27.11.2019, 10 Uhr, Pressetermin: „Gesunde Nachbarschaft: Geschichten und Talente der Vielfalt“

Wien (OTS) - Gemeinsames Projekt von Caritas, NÖGKK und Fonds Gesundes Österreich fördert nachbarschaftliches Zusammenleben und Gesundheit in Ternitz und Wien Favoriten.

Die Geschichten, das Wissen und die vielfältigen Potenziale älterer Menschen möchte das Projekt „Gesunde Nachbarschaft: Geschichten und Talente der Vielfalt” an zwei Orten in Wien und Niederösterreich vor den Vorhang holen. Dazu ist die Caritas Stadtteilarbeit und die Projektpartnerin raum & kommunikation GmbH gemeinsam mit BewohnerInnen der „Dreiersiedlung“ im Ortsteil Pottschach in Ternitz und im „Kretaviertel“ in Wien Favoriten auf der Suche nach verborgenen Kompetenzen, Fähigkeiten und Alltagsgeschichten. Das Projekt soll den Austausch und die Nachbarschaftshilfe zwischen den BewohnerInnen, unabhängig von Generation und Herkunftsland, fördern. Besonders SeniorInnen sind angesprochen, sich mit ihren Erfahrungen in das Zusammenleben einzubringen. Durch Gespräche, gemeinschaftliche Aktivitäten sowie durch Entwicklung und Begleitung von gesundheitsförderlichen Initiativen werden die vorhandenen Ressourcen in den Nachbarschaften erschlossen und nachhaltige Netzwerke geknüpft.

Pressetermin „Gesunde Nachbarschaft: Geschichten und Talente der Vielfalt“

mit



Günter Steindl, Direktor der NÖGKK



Klaus Schwertner, Generalsekretär Caritas der Erzdiözese Wien



Rupert Dworak, Bürgermeister von Ternitz NÖ, Bezirk Neunkirchen



Markus Mikl, Fonds Gesundes Österreich, Initiative „Auf gesunde Nachbarschaft!“



Senada Bilalic, Projektleiterin, Caritas Stadtteilarbeit



Interviews mit ProjektteilnehmerInnen im Anschluss möglich.

Datum: 27.11.2019, 10:00 Uhr

Ort: Rathaus, großer Saal

Hans-Czettel-Platz 1, 2630 Ternitz, Österreich

