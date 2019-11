FPÖ-Hafenecker: „ORF missbraucht FPÖ-Überwachungsvideo für Berichterstattung gegen Rechtsextremismus“

„Generaldirektor Wrabetz hat endlich Ordnung in den ORF zu bringen“

Wien (OTS) - Die Sendung „Wien Heute“ vom 17. November 2019 berichtete über einen Anschlag auf ein Asylheim im Jahr 2016 in Himberg, welcher endlich vor seiner Aufklärung stehen dürfte. Dazu zeigte der ORF ein Überwachungsvideo der FPÖ-Niederösterreich samt Timeline vom 12. August 2019.

„Bei diesem Video ersieht man nicht den im Beitrag besprochenen Anschlag auf ein Asylheim im Jahr 2016 in Himberg, sondern vielmehr den feigen und nahezu fatalen Brandanschlag auf die FPÖ-Parteizentrale in St. Pölten. Der bisherige Ermittlungsstand deutet in die Richtung, dass Asylwerber, beziehungsweise Asylberichtigte hinter diesem Anschlag stehen dürften, was den Missbrauch dieses Videos besonders perfide macht. Scheinbar sind im ORF mittlerweile ‚alle Sicherungen durchgebrannt‘. Als FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher erwarte ich mir eine umgehende Reaktion seitens des ORF-Generealdirektors Wrabetz und eine sofortige Berichtigung samt Entschuldigung in der heutigen Ausgabe von ‚Wien Heute‘“, so der freiheitliche Mediensprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA.

„Es muss doch jedem Menschen, der des Lesens mächtig ist, auffallen, dass ein Video aus dem August 2019 nicht zu einem Vorfall aus dem Jahr 2016 passen kann. Dieser Beitrag zeigt den qualitativen Verfall des ORF und seiner führenden Mitarbeiter. Gerade deshalb ist es für uns Freiheitliche unabdingbar, den ORF vom lebenserhaltenden ‚GIS-Gebühren-Tropf‘ abzuklemmen und auf solide journalistische und wirtschaftliche Beine zu stellen. Derartige ‚Ausrutscher‘ - ob bewusst oder unbewusst - dürfen einem öffentlich-rechtlichen Sender nicht passieren“, betonte Hafenecker.

