30 Jahre Kinderrechte – Rendi-Wagner mit Kindern bei Kinderrechte-Fest im Parlament

Kinderfreunde luden zur Geburtstagsparty in die Hofburg – „Kinder sind der Grund, warum wir Politik machen“

Wien (OTS/SK) - Am 20. November feiert die UN-Kinderrechtskonvention ihren 30. Geburtstag. Zum Auftakt der Woche der Kinderrechte luden die Kinderfreunde und der SPÖ-Parlamentsklub zu einem Geburtstagsfest in die Parlamentsräume in der Hofburg. Dutzende Kinder lernten in Spielstationen die Kinderrechte und die Arbeit von Abgeordneten kennen. Begrüßt wurden sie von SPÖ-Chefin und Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner und Bundesrätin Daniela Gruber-Pruner, Vorsitzende des Kinderrechte-Ausschusses des Bundesrates und „Kinderfreundin“. ****

„Kinder sind der Grund, warum wir Politik machen, ihr seid unsere Zukunft“, begrüßte Rendi-Wagner die Kinder und die erwachsenen Gäste, darunter Bundesrats-Fraktionschefin Korinna Schumann, Kinderfreunde-Geschäftsführer Daniel Bohmann sowie zahlreiche Abgeordnete der SPÖ wie u.a. Kinder- und Jugendsprecherin Eva Maria Holzleitner, Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek und Familiensprecherin Petra Wimmer.

In 30 Jahren seit Beschluss der Kinderrechtskonvention sei die Chancengerechtigkeit in Österreich und weltweit gestiegen – „das Ziel haben wir aber noch lange nicht erreicht, wenn es in einem reichen Land wie Österreich mehr als 300.000 armutsgefährdete Kinder gibt“, so Rendi-Wagner. Es sei eine der wichtigsten Aufgaben der Politik dafür zu sorgen, dass Kinder gut und sorgenfrei aufwachsen können, „dass wir ihnen gute Kindergärten und Schulen, eine gute Gesundheitsversorgung bieten, dass wir ihnen einen lebenswerten Planeten hinterlassen“.

Nach der Begrüßung eroberten die Kinder den Plenarsaal für ein Erinnerungsfoto und absolvierten verschiedene Spielstationen – bei „1,2 oder 3“ und „Memory“ konnten die Kinder ihr Wissen über die Kinderrechte unter Beweis stellen. Zum Abschluss gab es für alle Kinder ein Stück Kinderrechte-Geburtstagstorte. (Schluss) bj/ah

