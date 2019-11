Bundesjugendvertretung und Jugendministerin Stilling: Kinderrechte stärken!

BJV und Netzwerk Kinderrechte zeigten bei einem Termin mit Jugendministerin Stilling die aktuellen Herausforderungen in Österreich auf.

Wien (OTS) - Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der UN-Kinderrechtskonvention machten die Bundesjugendvertretung (BJV) und das Netzwerk Kinderrechte bei einem gemeinsamen Termin mit der Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend auf die zentrale Bedeutung der Kinderrechte aufmerksam.

„Wir freuen uns, dass Bundesministerin Stilling heute zu Gast in der BJV war und wir gemeinsam über kinderrechtliche Probleme und Errungenschaften sprechen konnten“, so BJV-Vorsitzende Caroline Pavitsits.

Kinderrechtliche Mängel in Österreich



Vor 30 Jahren wurde die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet, in Österreich trat sie 1992 in Kraft. Für die BJV ist sie eine wichtige rechtliche Basis. „Die UN-Kinderrechtskonvention zeigt, dass Kinder von Beginn an Persönlichkeiten mit eigenen Rechten sind“, erklärt Pavitsits. Dennoch gäbe es in Österreich noch viel zu tun: „Leider gibt es immer noch vielfältige Formen von Gewalt an Kindern, hier muss verstärkt Präventionsarbeit geleistet werden. Es braucht dringend Maßnahmen zur Bekämpfung der Kinderarmut in Österreich. Außerdem müssen Asylverfahren kinderrechtlichen Standards entsprechen“, betont Pavitsits.

Wie breit das Feld der Kinderrechte ist, zeigten die Mitgliedsorganisationen der BJV und des Netzwerks Kinderrechte auf, die beim heutigen Termin aus ihren kinderrechtlichen Herausforderungen in ihrer Arbeit berichteten: Die Themen reichten dabei von Asyl über Kinderarbeit, Gesundheit, Gewalt, Inklusion und Beteiligung bis zu Kinderrechte-Bildung.

Staatenprüfung Österreichs



Die Umsetzung der Kinderrechtskonvention wird regelmäßig von der UN überprüft, derzeit auch in Österreich. „Wir haben zum aktuellen Prüfverfahren einen Ergänzenden Bericht erstellt, in dem wir die zentralen Mängel in der Umsetzung der Kinderrechte in Österreich aufzeigen“, erklärt Elisabeth Schaffelhofer-Garcia Marquez vom Netzwerk Kinderrechte.

Kinderrechte in der Politik stärken!



Um Kinderrechte in allen Ressorts vorantreiben zu können, brauche es verstärkte Maßnahmen von der Politik: „Wir setzen uns für einen Nationalen Aktionsplan Kinderrechte ein. Außerdem könnte ein eigener Kinder- und Jugendausschuss Kinderrechte auf die parlamentarische Tagesordnung bringen. Insgesamt braucht es eine politische Stelle, die für die Umsetzung der Kinderrechte in Österreich Verantwortung trägt“, so Pavitsits und Schaffelhofer-Garcia Marquez.

Bei ihrem heutigen Besuch bedankte sich Bundesministerin Stilling bei der BJV und den Mitgliedsorganisationen des Netzwerks Kinderrechte für ihr Engagement und hob den Stellenwert der Kinderrechte hervor.





Link zu Fotos vom Termin: https://tinyurl.com/sr697nz



