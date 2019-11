NEOS Steiermark informieren im Netz über Öffnungszeiten am Vorwahltag

Spitzenkandidat Swatek: Stimmabgabe schon an diesem „Freitag für die Zukunft"

Graz (OTS) - Um einen positiven Beitrag zur Wahlbeteiligung zu leisten, informieren NEOS ab heute auf ihrer Webseite über den Vorwahltag zur steirischen Landtagswahl am kommenden Freitag, den 15. November. Auf vorwahl.neos.eu sind landesweit alle am Vorwahltag geöffneten Wahllokale gelistet. „Alle, die am Wahlsonntag keine Zeit haben oder nicht warten wollen, die Weichen für die Zukunft der Steiermark stellen wollen, können schon diesen Freitag wählen“, so NEOS Spitzenkandidat Niko Swatek, der den Vorwahltag positiv sieht. „Wir müssen es den Bürgerinnen und Bürgern so einfach wie möglich machen, ihre Stimme abzugeben. Der Vorwahltag ist eine steirische Errungenschaft, der weitere innovative Ideen für mehr Mitbestimmung und Demokratie folgen müssen.“



Auch Spitzenkandidat gibt Stimme am „Freitag für die Zukunft“ ab



Niko Swatek selbst wird seine Stimme ebenso am Vorwahltag abgeben. „Ich will die beste Bildung, mutige Innovationen und kritische Kontrolle in die Steiermark bringen. Da freut es mich, schon neun Tage vor dem Wahlsonntag meinen Beitrag zu leisten. Ich lade alle Steirerinnen und Steirer ein, mit mir diesen Freitag zu einem Freitag für die Zukunft zu machen.“



AVISO: Stimmabgabe Niko Swatek, Freitag, 15.11. 14:15, Rathaus Graz

Datum: 15.11.2019, 14:15 Uhr

Ort: Rathaus Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz, Österreich

