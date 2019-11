Ingrid Korosec gratuliert Markus Wallner zur Wahl zum Landeshauptmann

„Vorarlberg kann zuversichtlich in die Zukunft blicken“, so die Seniorenbund-Präsidentin.

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Markus Wallner herzlich zur Wiederwahl zum Vorarlberger Landeshauptmann. Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben ihn und sein Team zuletzt mit einem beeindruckenden Ergebnis bestätigt und damit seine engagierte und konsensorientierte Arbeit für die Bevölkerung honoriert. Das ist über die Parteigrenzen hinweg anerkannt“, freut sich Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec.

Korosec wünscht Wallner darüber hinaus alles Gute und viel Erfolg dabei, seine seit acht Jahren erfolgreiche Regierungsarbeit fortzusetzen. „Markus Wallner hat in seiner Antrittsrede treffend angemerkt, dass tiefgreifende Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft spürbar sind. Vorarlberg ist eine dynamische Region mit viel Potenzial und ich bin überzeugt, dass er das Land bestens durch die kommenden Veränderungen führen wird. Dabei wird er seinen pragmatischen und überzeugenden Kurs beibehalten. Vorarlberg kann zuversichtlich in die Zukunft blicken“, betont Korosec.

