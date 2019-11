Die Europäische Theaternacht 2019

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 16. November findet heuer zum neunten Mal in Österreich die “Europäische Theaternacht” statt. In 18 österreichischen Städten und Gemeinden nehmen über 80 Theater- und Kulturorganisationen daran teil.

Unter dem Motto "Pay as you wish/can" sind Stammgäste wie auch Theaterinteressierte eingeladen, sich live von der Vielfalt und Kreativität des österreichischen Theaterschaffens zu überzeugen.

Das Angebot reicht von Aufführungen aller Genres und für alle Altersgruppen über Workshops und Publikumsgespräche bis hin zu Offenen Proben oder Backstage-Führungen.

Mit dieser Aktion wird vor allem versucht, neue Publikumsschichten zum Theaterbesuch zu animieren. In den letzten Jahren konnte vor allem ein junges Publikum damit angesprochen werden.

Das Festival wurde 2008 in Kroatien geboren, seit 2011 ist auch Österreich jeweils am dritten Samstag im November mit dabei - wie über 600 Organisationen in ganz Europa.

Seit Beginn an von der “Freien Szene” getragen ist die “Europäische Theaternacht” in Österreich kontinuierlich gewachsen. Das Gesamtprogramm ist unter www.theaternacht.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Gerald Gröchenig

+43 664 8277637

office @ theaternacht.at

www.theaternacht.at