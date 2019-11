NEOS feiern Wahlkampfauftakt in Graz

Meinl-Reisinger/Swatek: „Wähl’ die NEOS in den Landtag. Für die beste Bildung, mutige Innovationen und kritische Kontrolle. Weil’s Zeit ist.“

Wien (OTS) - Am Dienstagnachmittag feiern NEOS ihren Wahlkampfauftakt zur steirischen Landtagswahl am Eisernen Tor in Graz. Unterstützt wird Spitzenkandidat Niko Swatek dabei, neben zahlreichen NEOS-Mitgliedern und Aktivist_innen, von NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und NEOS-Allianzpartnerin Irmgard Griss.

In seiner Rede geht Swatek hart mit der Stillstandpolitik der derzeitigen Landesregierung ins Gericht: „Schützenhöfer und Schickhofer stehen weder für mutigen Fortschritt im Land, noch war das vorzeitige Ende ihrer Arbeitsehe besonders partnerschaftlich. Wir NEOS wollen endlich frischen Wind in den steirischen Landtag bringen.“ Besonders große Lücken gebe es, so der 28-Jährige, in Sachen Transparenz, Innovation und Bildung – zwei Herzensthemen, für die Niko Swatek eine starke Stimme im Landtag sein möchte. „Unsere Steiermark braucht viel mehr Tempo bei Zukunftsfragen und viel weniger Taktik in der Politik. Die Politik muss an die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger denken – nicht an den eigenen Vorteil.“

Wie auch auf Bundesebene, so Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger, würden NEOS im Landtag als einzige Partei an Übermorgen und an die nächsten Generationen denken. „Überall dort, wo NEOS im Landtag vertreten sind, bewegt sich etwas. Bewegen wir gemeinsam die Steiermark – weil’s Zeit ist.“, ist Meinl-Reisinger überzeugt. Es brauche einen jungen Herausforderer, der sich für alle Generationen und Regionen einsetzen würde: „Das fordert besondere Ambitionen, besonderen Mut und genau diese Eigenschaften haben Niko und dessen Team. Dieser Wille zu konstruktiver Härte, zu Lösungen und neuen Wegen, das ist NEOS. Und es ist Zeit, dass wir das auch in der Steiermark beweisen.“

