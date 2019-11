Digitales Lernportal www.e-baulehre.at jetzt online

Einzigartiges Online-Trainingsportal zur Unterstützung von Baulehrlingen

Wien (OTS) - Österreichs Bauwirtschaft hat einen neuen Meilenstein in der digitalen Wissensvermittlung gesetzt: die im Auftrag der Bundesinnung Bau erstellte Plattform „E-Baulehre“ ist vor wenigen Tagen online gegangen und bietet Baulehrlingen ein umfassendes digitales Trainingsprogramm. Das Bau-Lernportal holt die Jugendlichen genau dort ab, wo sie sich in ihrer Freizeit aufhalten: online im Netz und auf YouTube-Kanälen. Die mediale Wissensvermittlung mit Bildern und Filmen gewährleistet ein effizientes und systematisches Lernen der Inhalte.

Das Lernportal umfasst drei wesentliche Kernbereiche:

Online-Trainings: Über 60 Online-Kurse zur Vermittlung von Fachkenntnissen. Lehr-Videos: Knapp 90 Videos zur Veranschaulichung und Vertiefung der Fertigkeiten aus dem Lehrberuf. Wissens-Check: Rund 2.900 Fragen zur Online-Wissensüberprüfung.

„E-Baulehre umfasst 373 e-learning Fachthemen, knapp 90 Lehr-Videos mit insgesamt 329 Filmminuten und einen Wissens-Check mit 2.900 Fragen. Österreichs Bauwirtschaft hat hier etwas Einzigartiges geschaffen“, erklärt Harald Kopececk, Geschäftsführer der BAUAkademie Oberösterreich und Leiter des Projekts E-Baulehre.

Weiterer Baustein der Baulehre 2020

Die Plattform E-Baulehre bildet gemeinsam mit dem im Sommer kundgemachten Lehrberufspaket II (mit neuen Berufsbezeichnungen, überarbeiteten Ausbildungsordnungen und der neu geschaffenen Bau-Kaderlehre) sowie der im Herbst gestarteten Ausrollung der Lehrlings-Tablets an den BAUAkademien einen wichtigen Baustein des Projekts Baulehre 2020.

„2017 starteten wir das Projekt Baulehre 2020, um die Ausbildung am Bau zu modernisieren. Was in dieser kurzen Zeit gelungen ist, ist schon sehr beeindruckend. Auf das Erreichte können wir zu Recht stolz sein. Die Bauwirtschaft setzt damit neue Maßstäbe und findet rechtzeitig Antworten auf die bevorstehenden digitalen Herausforderungen“, so Bundesinnungsmeister Hans-Werner Frömmel. (PWK523/us)

Videos:

Baulehre 2020 : Ein aktuelles BAU TV-Video erläutert das Lehrberufspaket, erklärt die neue Bau-Kaderlehre und dokumentiert die Übergabe der ersten Tablets an den BAUAkademien (6:30 Minuten, youtube-link)

Intro www.e-baulehre.at: Nähere Details zum neuen Lehrportal werden im Video-Intro zur E-Baulehre erläutert (2 Minuten, youtube-link)

