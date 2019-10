NEOS: Tiefe Trauer um Lotte Tobisch

Beate Meinl-Reisinger: „Mit Lotte Tobisch ist eine großartige und kluge Frau mit so viel Esprit, Witz und Geist von uns gegangen. Ich bin sehr traurig über ihren Tod.“

Wien (OTS) - Mit tiefer Trauer reagiert NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger auf das Ableben von Schauspielerin, Autorin und Grande Dame Lotte Tobisch: „Mit Lotte Tobisch ist eine großartige und kluge Frau mit so viel Esprit, Witz und Geist von uns gegangen. Ich bin sehr traurig über ihren Tod.“

Lotte Tobisch begeisterte nicht nur über ein halbes Jahrhundert ihr Publikum auf der Bühne und auf der Leinwand, sie war auch immer ein politischer Mensch. „Ich bin froh, dass ich mich noch heuer so lange mit ihr unterhalten durfte. Lotte Tobisch war nicht nur eine große Europäerin, sondern hat sich bis zuletzt auch für Generationengerechtigkeit, Toleranz und Weltoffenheit eingesetzt. Ich verneige mich in tiefem Respekt vor ihrem Leben und Wirken, vor ihrer Tatkraft und ihrem großen Herzen. Mein Mitgefühl geht an ihre Angehörigen und Wegbegleiter. Sie verabschieden sich von einem liebenden Menschen,“ so Meinl-Reisinger abschließend.



