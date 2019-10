Die Veranstaltung „Innovation in Real Estate – From Opportunity to Execution“ zeigte Innovationschancen der Immo-Branche auf

Über 100 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung folgten der Einladung von JP Immobilien und dem Urban Land Institute, um über Innovationen im Immobilienbusiness zu diskutieren.

2016 haben wir die Idee geboren, bis Mai 2018 haben wir die Applikation entwickelt und heute haben wir bereits über 90.000 User sowie 500 Liegenschaften an puck angebunden. Dr. Daniel Jelitzka, Mitbegründer der JP Immobiliengruppe

Eines war nach diesem Abend klar, wer heute nicht in die Digitalisierung investiert, ist morgen nicht mehr dabei. Dr. Daniel Jelitzka, Mitbegründer der JP Immobiliengruppe

Wien (OTS) - Das Thema „Innovation in Real Estate – From Opportunity to Execution“ stieß auf großes Interesse der heimischen Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Der Veranstaltungssaal in der Zentrale der JP Immobilien im 6. Wiener Gemeindebezirk war bis auf den letzten Platz ausgebucht. Gastgeber Dr. Daniel Jelitzka, Mitbegründer der JP Immobiliengruppe, zog in seiner Keynote eine erste Bilanz über puck, eine von JP Immobilien entwickelte App: „2016 haben wir die Idee geboren, bis Mai 2018 haben wir die Applikation entwickelt und heute haben wir bereits über 90.000 User sowie 500 Liegenschaften an puck angebunden.“ Die app- und webbasierte Plattform wurde speziell für das Verwalten von Mehrparteienliegenschaften oder gewerbliche Flächen entwickelt und hat das klare Ziel, die Organisation, Kommunikation und das Zusammenleben aller Parteien zu vereinfachen.

4,8 Milliarden US-Doller Investments

Dr. Georg Stampfl, Managing Partner von WallWorks.io reflektierte in seinem Vortrag, das Potenzial der digitalen Transformation für die Immobilienbrache. Stampfl: „2018 sind 4,8 Milliarden US-Dollar von Investoren in Proptechs geflossen. Die Industrie hat bereits erkannt, dass es Zeit ist zu handeln. Von der Dimension her sind Proptechs heute fast schon mit den Fintechs zu vergleichen.“ Mittlerweile gibt es über 8000 Proptechs weltweit, die viele neue Produkte und Services anbieten und die Branche nachhaltig verändern werden. Stampfl: „Es gibt viele Ideen und auch das Geld ist vorhanden, aber die Immobilienbranche musste erst noch lernen, dass Immobilienprojekte nicht mit IT-Projekten vergleichbar sind.“

Es braucht noch die großen Ideen

Die Podiumsdiskussion "Umsetzung von Innovationen in der Immobilienwirtschaft" moderiert von Stephanie Baden, Executive Director, Urban Land Institute (ULI) Germany / Austria / Switzerland mit Markus Ertler, Business Angel und Gründer von Immobilien.net, Jürgen Fenk, Mitglied des SIGNA Group Executive Board und Chairman ULI Europe, Dr. Daniel Jelitzka, Geschäftsführer JP Immobiliengruppe, Dr. Georg Stampfl, Managing Partner, WallWorks.io und Werner Tomsik, Magistratsdirektion der Stadt Wien, Geschäftsbereich Organisation & Sicherheit Gruppe Prozessmanagement & IKT, vertiefte daraufhin die Thematik. Die Diskussionsteilnehmer waren sich einig darin, dass gerade in der Immobilienbrache großes Innovationspotenzial besteht. Fenk: „Das Umfeld ist da, das Geld ist vorhanden, jetzt braucht es nur noch die richtigen Ideen, um diese voran zu treiben.“ Markus Ertler, Gründer von Immobilien.net sieht zwischen der Startup-Branche und den etablierten Unternehmen einen entscheidenden Kulturunterschied: „Startups stehen für Flexibilität, Dynamik und Veränderung, so sind etablierte Unternehmen organisiert, stabil aber manchmal auch ein bisschen träge. Nun sollte man nicht den Fehler machen, ein Startup zu kaufen und in ein etabliertes Unternehmen integrieren zu wollen. Während Startups aber meist von außen auf die Immobilienbrache blicken, haben die etablierten Immobilienunternehmen das entsprechende Insiderwissen. Kombiniert man beides, kann das durchschlagenden Erfolg bringen.“ Werner Tomsik, Magistratsdirektion der Stadt Wien, weist auf die hohe Innovationskraft der Stadt Wien hin, die bereits eifrig daran arbeitet, auch die Verwaltung zu digitalisieren. Tomsik: „Wien will Smart City sein und der Bürgermeister hat uns zur Digitalisierungshauptstadt ernannt. Doch das waren nicht nur leere Worte, sondern es wird viel Geld in den Ausbau der digitalen Infrastruktur aber auch in zahlreiche Digitalisierungs-Projekte investiert.“ JP Immobilien-Gründer Jelitzka: „Eines war nach diesem Abend klar, wer heute nicht in die Digitalisierung investiert, ist morgen nicht mehr dabei.“

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Stephan Scoppetta, Managing Director, Unlimited Communications GmbH

Mobil: +43 664 1242976

E-Mail: s.scoppetta @ unlimited-communications.at