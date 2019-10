Oö. Volksblatt: "Gipfel gerettet" (von Manfred MAURER)

Ausgabe vom 18. Oktober 2019

Linz (OTS) - Der Freudensprung der europäischen Aktienbörsen und des britischen Pfund währte gestern Mittag nur kurz. Schnell war nämlich klar, dass Briten und EU-27 zwar einen fast nicht mehr für unmöglich gehaltenen Durchbruch geschafft, aber damit nur eines gerettet hatten: Zumindest dieser EU-Gipfel wird nicht als Krisengipfel in die Annalen eingehen, sondern als Fest höchster diplomatischen Kunstfertigkeit. Entsprechend erleichtert die Reaktionen der Staats-und Regierungschefs.

Doch was ist mit dem, zugegeben, diplomatischen Bravourstück wirklich gelungen? Man ist jetzt wieder genau dort, wo man schon im vergangenen November während des österreichischen EU-Vorsitzes war:

Es liegt ein fertiges Abkommen auf dem Tisch, das der britische Premierminister wie weiland seine Vorgängerin für großartig hält. Johnson hat nur das gleiche Problem wie Theresa May: Das Unterhaus teilt die Begeisterung nicht.

Wenn Johnson nicht bis morgen ein Wunder wirkt und einige Abgeordnete umdreht, dann steht im Unterhaus das vierte Nein zum Brexit-Vertrag auf dem Programm. Ohne Vertrag raus aus der EU darf Johnson aber auch nicht, weil es ja das No-No-Deal-Gesetz gibt. Brüssel kann sich also schon auf einen Gipfel der Ratlosigkeit nächste Woche einstellen.

