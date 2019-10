Firmenmesse: Karriereevent der FH Technikum Wien erreicht neue Dimensionen

114 potenzielle Arbeitgeber trafen auf 1400 BesucherInnen: Die Firmenmesse der FHTW hat sich zu einer der größten technischen Karrieremessen Österreichs entwickelt.

Wien (OTS) - Dass sich Unternehmen den Studierenden der FH Technikum Wien als potenzielle Arbeitgeber präsentieren, hat eine lange Tradition. Die Größenordnungen sind aber in den vergangenen Jahren noch einmal deutlich angewachsen: Am 9. und 10. Oktober fand am Hauptstandort der FHTW die bislang größte Firmenmesse statt:

114 Unternehmen...

...waren vor Ort. Erstmals teilten sich die Aussteller auf zwei Tage, wodurch es im Grunde zwei unterschiedliche Karrieremessen gab – die beide von den BesucherInnen sehr gut angenommen wurden.

1400 BesucherInnen...

...suchten an beiden Tagen den Austausch mit den Ausstellern. Sowohl das Interesse durch FHTW-Studierende als auch durch externe BesucherInnen erreichte dadurch einen neuen Höchstwert.

50 Fach und Führungskräfte...

...traten im Rahmen der Expert Talks auf dem Podium auf. In diesem neuen Format berichteten FHTW-Alumni und andere VertreterInnen ausstellender Unternehmen von ihren Job- und Recruiting-Erfahrungen.

453 ausgeschriebene Stellen...



...warten weiterhin am Jobportal der FHTW. Dort schlägt sich abseits der Karriereevents ganzjährig das Interesse der Wirtschaft an AbsolventInnen technischer Studiengänge nieder. Die Seite jobs.technikum-wien.at ist also immer einen Besuch wert.









