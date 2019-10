AustriaSkills: Junge Speditionskaufleute treten zu Staatsmeisterschaften an

Absolventinnen des Lehrberufs Speditionskaufmann/-frau zeigen von 7. bis 9. November in Wien ihr Können

Wien (OTS) - Bereits zum dritten Mal finden heuer die Staatsmeisterschaften für Speditionskaufleute statt, diesmal von 7. bis 9. November im Wifi Wien. Dabei kommen die besten Absolventen des Lehrberufs Speditionskaufmann/-frau aus ganz Österreich zusammen, um ihr fachliches Können unter Beweis zu stellen.

Angetreten wird in sieben verschiedenen Modulen, in denen die Bewerber diverse praxisnahe Aufgaben zu lösen haben. Unter anderem müssen die jungen Leute ihre Leistungen in den Fachgebieten Neukundengewinnung, Offertkalkulation, Transportkalkulation und -abwicklung, Abwicklung Seefracht sowie Reklamations- und Schadensbearbeitung präsentieren. In Summe dauern die Bewerbe 16 Stunden, aufgeteilt auf drei Tage.

Teilnahme lohnt sich

Eine unabhängige Jury, bestehend aus österreichweiten Experten der Speditionsbranche, bewertet die Leistungen dann. „Schon beim Bewerb dabei zu sein, bedeutet sehr viel. Jeder einzelne Teilnehmer bringt eine tolle Leistung“, sagt Alfred Wolfram, Obmann des Fachverbands Spedition und Logistik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält außerdem einen Reisegutschein für einen Kurztrip mit Begleitung (Flug und Hotel) in eine europäische Hauptstadt.

Der Fachverband Spedition und Logistik hat 2015 erstmals die Staatsmeisterschaften für Speditionskaufleute initiiert. Dadurch qualifizierte sich der Beruf Speditionskaufmann/frau als erste nicht-handwerkliche Profession für die internationalen Skills-Bewerbe, wo österreichische Vertreterinnen bereits mit einem 2. und einem 3. Platz den Beruf sehr erfolgreich vertreten haben.

Die heurigen Bewerber

Franziska Hofer, Hödlmayr Logistics, Oberösterreich

Marco Huber, DB Schenker, Salzburg

Alexander Knab, Gebrüder Weiss, Tirol

Dejan Paponjak, Spedition Traussnig, Kärnten

Melvin Skrijelj, Mediterranean Shipping Company Austria, Wien

Tobias Tropper, Kühne + Nagel, Steiermark

Kristina Wimbauer, Quehenberger Logistics, Oberösterreich

Christian Zeilinger, Kühne + Nagel, Niederösterreich





Mehr Infos unter www.wko.at/spediteure (PWK496/DFS)

