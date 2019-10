AVISO UN-Tag gegen Armut: Aktion „I brauch genug zum Leben, Du brauchst genug zum Leben“

Einladung zur Fotoaktion am 17. Oktober, 10 Uhr, Winterpalais Himmelpfortgasse 8, 1010 Wien

Wien (OTS) - Auf die wichtigen Bausteine sozialer Sicherheit macht die Armutskonferenz am UN-Tag gegen Armut angesichts unleistbarem Wohnen, prekärer Arbeit, Kürzungen bei Kindern und Sozialhilfe, chronischen Krankheiten und den öffentlichen Diffamierungen Betroffener aufmerksam. Wir werden zeigen wie wichtig sozialstaatliche Sicherung für uns alle ist, aber auch was es heißt, wenn sie eingerissen und kaputt gemacht wird. Aktionen am UN-Tag finden gleichzeitig in Wien, Linz, Graz, Salzburg, St.Pölten und in Kärnten statt.

Fotoaktion „I brauch genug zum Leben, Du brauchst genug zum Leben“

Datum: 17. Oktober 2019, 10:00 Uhr

Himmelpfortgasse 8, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Die Armutskonferenz.

www.armutskonferenz.at

01/4026944 oder 0664/5445554