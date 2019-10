Kommen und mitmachen! Spielzeuggeschäfte laden zum großen österreichweiten Bioblo-Bauwettbewerb

Bis 19. Oktober kann in Spielwarengeschäften in ganz Österreich mitgebaut werden - Überreichung der Preise findet vor Ort im jeweiligen Spielzeuggeschäft statt

Wien (OTS) - Ab sofort läuft in vielen Spielzeuggeschäften in ganz Österreich der große Bioblo-Bauwettbewerb. Eine Liste aller teilnehmenden Spielwarengeschäfte ist auf www.papierundspiel.at sowie auf www.wko.at/Bioblo-Bauwettbewerb zu finden.

Eingeladen sind Kinder ab 3 Jahren, in zwei Altersklassen kann gebaut werden

Zur Teilnahme eingeladen sind Kinder ab 3 Jahren, gebaut wird in zwei Altersklassen (3 bis 6 Jahre sowie ab 7 Jahren). Sind die Bauwerke fertig, fotografieren die Spielwarenhändler/-innen diese und schicken die Fotos bis 25. Oktober 2019 an papier.spiel @ wko.at - und schon nehmen alle jungen Baumeisterinnen und Baumeister am Wettbewerb teil. Die Fotos werden zudem auch auf der Website https://www.papierundspiel.at zu sehen sein.

„Johannes Schüssler: „Spielend lernen - Spielwarenfachgeschäfte in ganz Österreich laden ein“

„Spielend lernen - so lässt sich der Bauwettbewerb des österreichischen Spielzeugfachhandels beschreiben. In Spielwarengeschäften in ganz Österreich können sich Kinder beim kreativen Bauen mit einem speziellen Öko-Werkstoff austoben. Positiver Nebeneffekt ist, dass Kinder dabei spielerisch das Verständnis für physikalisch-mechanische Vorgänge erleben. Außerdem werden räumliches Denken, Konzentration, Geduld und anderes mehr gefordert und gefördert“, so Johannes Schüssler, Vorsitzender des Fachausschusses Spielwarenhandel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

In vielen Spielzeuggeschäften warten auch kleine Sofortgewinne

Eine Jury, bestehend aus Mitgliedern des Bundesgremiums und der Zeitschrift „pbs Magazin“, wird die Gewinner ermitteln. Unter allen Einsendungen werden drei Preise je Kategorie verliehen: Der erste Preis ist jeweils eine Bioblo Bigbox mit 340 Bausteinen, der zweite eine Bioblo Funbox mit 200 Bausteinen, der dritte Preis eine Bioblo Hello Box mit 100 Bausteinen. Die Überreichung der Preise wird übrigens direkt im jeweiligen Spielzeuggeschäft stattfinden. In vielen Spielwarenfachgeschäften gibt es zudem die Möglichkeit, kleine Sofortpreise zu gewinnen.

„Nachhaltige, pädagogisch wertvolle Spielzeuge, gepaart mit kompetenter Beratung, sind die Markenzeichen des Spielzeugfachhandels. Dafür stehen wir“, hebt Branchensprecher Schüssler hervor. (PWK484/JHR)

