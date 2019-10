Oö. Volksblatt: "Klare Ziele" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 8. Oktober 2019

Linz (OTS) - Wenn sie morgen zu einem Sondierungsgespräch über die Möglichkeit von Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen aufeinandertreffen, haben die beiden Parteichefs Sebastian Kurz und Werner Kogler gegenüber Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) und Norbert Hofer (FPÖ) einen großen Vorteil: Sie sind in ihren Parteien die unumstrittenen Chefs. Sie haben auch kein Personalbinkerl auf dem Rücken wie etwa die Blauen mit ihrem hausgemachten Problemfall Philippa Strache oder die Roten mit ihrem umstrittenen neuen Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Und sie werden mit dem, was der Bundespräsident gestern dem ÖVP-Parteiobmann in Sachen Regierungsbildung mit auf den Weg gegeben hat, leben können: Eine rot-weiß-rote Regierung muss immer das Ziel sein, Geschlechterparität ist auch nicht mehr das ganz große Streitthema, und ob der eine den Klimaschutz an erster und der andere ihn an vierter Stelle der drängenden Aufgaben nennt, hat primär in den Augen von I-Tüpferl-Reitern Bedeutung. Tatsächlich bedeutsam ist ein ganz anderer Satz von Alexander Van der Bellen: Dass es ihm nämlich nicht so wichtig ist, wer mit wem, sondern „wer wofür regiert“. Das wünschen sich wir Staatsbürger auch — dass nämlich die Regierung für klare Ziele steht.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at