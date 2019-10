Aktuelle Umfrage: Wiener Vermieter mit Mietern glücklich

Wiener Vermieten legen Wert auf sorgsamen Umgang mit der Immobilie – Berliner auf pünktliche Mietzahlung

Wien (OTS) - Wer eine Wohnung in Wien besitzt und vermietet, hat gute Bedingungen. Die Mieter machen offenbar wenig Probleme, zahlen pünktlich und passen auf die Wohnung auf. Deshalb sind auch satte 75 Prozent der befragten Vermieter mit ihren Mietern glücklich oder sogar sehr glücklich. In Berlin trifft das nur auf 59 Prozent der Vermieter zu. Das zeigt eine Innofact Umfrage* für ImmobilienScout24 unter je 100 Vermietern in Wien und Berlin.

Auch wenn die Wiener gern „raunzen“, so zeigen sich die Vermieter bei einer Befragung über die Zufriedenheit mit ihren Mietern überraschend positiv. 34 Prozent der Vermieter sind mit den Wohnungsnehmern sogar sehr glücklich und liegen damit um Längen vor den Berliner Vermietern – dort gibt nur jeder fünfte Vermieter an, dass wirklich alles passt. Während weitere 42 Prozent der Wiener Wohnungsgeber mit ihren Mietern zumindest glücklich sind, tendiert jeder dritte Berliner Vermieter (31 Prozent) zu „eher glücklich“.

Worauf Vermieter Wert legen

In der Wertigkeit unterscheiden sich die beiden Hauptstädte deutlich. Jeder zweite Wiener Wohnungsbesitzer legt großen Wert darauf, dass die Immobilie von den Mietern sorgsam behandelt wird. Die pünktliche Mietzahlung ist hingegen nur für 38 Prozent am wichtigsten. Bei den Berlinern Vermietern ist das mit 63 Prozent das Topkriterium. Die Eigentümer sind durchaus bereit, sich mit Beschwerden der Mieter auseinanderzusetzen, lediglich für sieben Prozent der Wiener ist es relevant, dass sie „in Ruhe gelassen werden“. Weder in Berlin noch in Wien gibt es die Erwartung, dass Mietzinserhöhungen unkompliziert akzeptiert werden.

Was Vermietern wichtig ist

Berlin in Prozent Wien in Prozent

Pünktliche Mietzahlung 63 38

Sorgsamer Umgang mit der Immobilie 21 50

Keine / wenige Beschwerden des Mieters 12 7

Unkomplizierte Akzeptanz einer Mieterhöhung 4 6





Quelle: ImmobilienScout24.at/Innofact, August 2019

Über die Studie:

*) Für die Studie hat die Innofact AG im August 2019 für ImmobilienScout24 je rund 100 Vermieter in Wien sowie 100 Vermieter in Berlin befragt. Die Abweichung beträgt bei dieser Stichprobe 5 Prozent.

