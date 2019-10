Erstmals zweitägig: die Firmenmesse der FH Technikum Wien

Mehr als 100 Unternehmen und zahlreiche Job-Angebote erwarten die Besucherinnen und Besucher am 9. und 10. Oktober

Wien (OTS) - Zum ersten Mal findet die jährliche Firmenmesse der FH Technikum Wien an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt und hält daher einige Neuerungen für Unternehmen und Jobsuchende bereit. Unter anderem wird es dieses Jahr erstmals „Expert Talks“ geben: hier werden Berufstätige (von Berufsanfängern bis zum CEO) von ihrem Werdegang und Berufsleben berichten, die meisten sind AbsolventInnen der FH Technikum Wien.

Am 9. und 10. Oktober präsentieren sich mehr als 100 Arbeitgeber jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr. Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, mit zahlreichen Unternehmen Gespräche zu führen und gleichzeitig konkrete Jobangebote aus der IT-, Industrie-, Technik- oder Wirtschaftsbranche unter die Lupe zu nehmen. Gleichzeitig ist es die passende Veranstaltung für Unternehmen, die auf der Suche nach technischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sind.

Ein Besuch der Firmenmesse steht Studierenden, Alumni und allen externen Interessentinnen und Interessenten gleichermaßen offen:

Firmenmesse der FH Technikum Wien

Mittwoch, 9. Oktober und Donnerstag, 10. Oktober

Jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr

an der FH Technikum Wien

Höchstädtplatz 6

1200 Wien

https://www.technikum-wien.at/firmenmesse

Fachhochschule Technikum Wien

Die FH Technikum Wien wurde gegründet, um Menschen für ein technisches Studium zu begeistern und auf die Nachfrage nach technischen Spitzenkräften in der Industrie zu reagieren. In den 24 Jahren ihres Bestehens hat sie 11.00 Absolventinnen und Absolventen hervorgebracht. Heute umfasst das Bildungsangebot 12 Bachelor- und 18 Master-Studiengänge, 5 Master-Lehrgänge und zahlreiche maßgeschneiderte Weiterbildungsangebote. Mehr als 4.400 Menschen studieren an Österreichs einziger rein technischer Fachhochschule. Die FH ist ein Netzwerkpartner des FEEI - Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie.

