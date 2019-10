NEOS zu Arbeitsmarktdaten: Nächste Regierung muss in Aus- und Weiterbildung investieren

Gerald Loacker: „Aktive Arbeitsmarktpolitik und vor allem Fort- und Weiterbildungen sind die nachhaltigste Strategie gegen Arbeitslosigkeit.“

Wien (OTS) - Mit Vorsicht reagiert NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker auf die aktuellen Arbeitsmarktdaten: „Die gute Wirtschaftslage stützt die positive Entwicklung der Arbeitslosigkeit, das ist sehr erfreulich. Allerdings wird das nicht ewig so weitergehen. Denn die schwächelnde Weltwirtschaft wird kurz- bis mittelfristig auch in Österreich zu spüren sein.“ Umso wichtiger sei es, dass rasch Maßnahmen für eine nachhaltige Arbeitsmarktpolitik gesetzt werden, so Loacker weiter: „Es wird eine wichtige Aufgabe der neuen Regierung sein, in Aus- und Weiterbildung von Erwerbstätigen zu investieren, anstatt die Arbeitslosigkeit weiter verwalten zu lassen. Wenn sich die Konjunktur abkühlt, werden schlecht ausgebildete Menschen die größten Probleme haben. Zudem erhöht der technische Wandel die Bedeutung des lebenslangen Lernens. Mehr Weiterbildung während der Berufslaufbahn schützt vor Arbeitslosigkeit auf Grund von Strukturwandel. NEOS haben mit der Schaffung eines individuellen Bildungskontos ein durchdachtes Konzept vorgelegt, mit dem wir lebenslanges Lernen unterstützen können."

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu