AVISO: Unternehmen unterstützen Fridays for Future am Earth Strike

Wien (OTS) - Unternehmer*innen aus zahlreichen Bundesländern werden Fridays for Future am morgigen Earth Strike unterstützen. Die Entrepreneurs for Future werden in Wien, Graz, Klagenfurt und Salzburg gemeinsam mit den Schüler*innen für den Klimaschutz auf die Straße gehen.

In Wien ist die symbolische Übergabe von mittlerweile rund 500 Unterstützungserklärungen für Entrepreneurs for Future vor dem Gebäude der Wirtschaftskammer Österreich geplant.

Zeit: Freitag, 27. September 2019, 12.30 Uhr

Ort: Wirtschaftskammer Österreich (Haupteingang Schönburgstraße 2)

Die Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth, wird die Stellungnahmen stellvertretend für Entrepreneurs for Future in Österreich an die Organisator*innen von Fridays for Future übergeben. Entrepreneurs for Future ist eine überparteiliche Initiative im deutschsprachigen Raum, die sich für wirksame politische Maßnahmen gegen die Klimakrise einsetzt. Die Grüne Wirtschaft tritt in Österreich als Koordinatorin der Initiative auf.

Link zur österreichischen Stellungnahme: https://www.entrepreneurs4future.de/stellungnahme-at

