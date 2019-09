Nationalratspräsident Sobotka: Paul Badura-Skoda war Größe der österreichischen Kulturszene

Tiefe Trauer um gefeierten österreichischen Pianisten

Wien (PK) - "Paul Badura-Skoda war eine Größe in der österreichischen Kulturszene, die er mit seiner Leidenschaft für die Kunst entscheidend mitgeprägt hat. Er war auf den Konzertbühnen der Welt zuhause und hat sein Leben der Musik gewidmet", unterstrich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka seine tiefe Trauer über das Ableben des gefeierten österreichischen Pianisten Paul Badura-Skoda.

Paul Badura-Skoda verstarb am gestrigen Mittwoch im Alter von 91 Jahren. Für seine Verdienste für Österreich erhielt er unter anderem das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst und das Große Silberne Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich. "Meine Gedanken sind in diesen Tagen bei seiner Familie, der ich mein tiefes Beileid aussprechen will", so Sobotka. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl