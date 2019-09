MEDIENAVISO: Kalenderpräsentation Wiener Tierschutzverein & Tierschutzvolksbegehren

Donnerstag, 3. Oktober 2019, 17:00 Uhr, Hotel Le Meridien, 1010 Wien

Vösendorf (OTS) - Gemeinsam ein starkes Zeichen für den Tierschutz setzen: Am Vorabend des Welttierschutztages präsentiert der Wiener Tierschutzverein (WTV) in Kooperation mit dem Tierschutzvolksbegehren (TSVB) eine exklusive Limited Edition des beliebten WTV-Tierschutzkalenders 2020 in der Wiener Innenstadt. WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic wird zusammen mit TSVB-Initiator Sebastian Bohrn Mena die auf 1.000 Stück limitierte Sonderausgabe vorstellen.

Jedes Exemplar wird von einer prominenten Persönlichkeit signiert, von denen sich auch einige zur Veranstaltung angekündigt haben, darunter etwa Dompfarrer Toni Faber, der den Kalender passend zum Gedenken an Franz von Assisi auch segnen wird. Weiters haben Sängerin Virginia Ernst, Schauspieler und Kabarettist Gernot Haas, die Schauspielerinnen Olivia Silhavy und Gabriela Benesch, Tanzprofi Yvonne Rueff, sowie die ehemalige Politikerin Andrea Kdolsky ihr Kommen zugesagt. Sie werden den Kalender selbstverständlich vor Ort signieren.

Der Wiener Tierschutzverein lädt daher sämtliche MedienvertreterInnen herzlich um 17:00 Uhr ins Hotel Le Meridien ein. Um Anmeldung unter oliver.bayer@wiener-tierschutzverein.org wird gebeten.

Kalenderpräsentation Wiener Tierschutzverein & Tierschutzvolksbegehren

Donnerstag, 3. Oktober 2019

17:00 Uhr

Hotel Le Meridien

Robert-Stolz-Platz 1

1010 Wien

Im Anschluss: Diskussionsabend Tierethik

Im Anschluss daran findet ein öffentlicher Diskussionsabend unter dem dem Motto „Die Würde der Tiere ist unantastbar!“ statt. Es diskutieren: der Ethiker Prof. Michael Rosenberger, WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic, die ehemalige Tierschutzministerin Andrea Kdolsky und die Influencerin Jana Kaspar (JANAklar, knapp 500.000 Abonnenten auf YouTube). Die Moderation übernimmt Sebastian Bohrn Mena, Initiator des Tierschutzvolksbegehrens.

Diskussionsabend „Die Würde der Tiere ist unantastbar!“

Donnerstag, 3. Oktober 2019, 18:30

Hotel Le Merdien



Auch hierzu sind alle JournalistInnen selbstverständlich herzlich eingeladen. Anmeldung für Medien: oliver.bayer @ wiener-tierschutzverein.org

Kalenderpräsentation Wiener Tierschutzverein & Tierschutzvolksbegehren

Am Vorabend des Welttierschutztages präsentiert der Wiener Tierschutzverein (WTV) in Kooperation mit dem Tierschutzvolksbegehren (TSVB) eine exklusive Limited Edition des beliebten WTV- Tierschutzkalenders 2020 in der Wiener Innenstadt. WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic wird zusammen mit TSVB-Initiator Sebastian Bohrn Mena die auf 1.000 Stück limitierte Sonderausgabe vorstellen. Zahlreiche Prominente haben sich angekündigt.



Um Anmeldung wird gebeten: oliver.bayer @ wiener-tierschutzverein.org

Datum: 03.10.2019, 17:00 - 18:00 Uhr

Ort: Hotel Le Meridien

Robert-Stolz-Platz 1, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Oliver Bayer

Pressesprecher



Wiener Tierschutzverein

Triester Straße 8

2331 Vösendorf



Mobil: 0699/ 16 60 40 66

Telefon: 01/699 24 50 - 16

oliver.bayer @ wiener-tierschutzverein.org

www.wiener-tierschutzverein.org