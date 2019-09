Bayr gratuliert Favoriten zum 145. Geburtstag

Favoriten entwickelt sich rasant

Wien (OTS/SK) - „Zum 145. Geburtstag gratuliere ich meinem Heimatbezirk und all seinen BewohnerInnen herzlich. Möge sich der Bezirk und die Lebensqualität für die EinwohnerInnen weiter so grandios entwickeln, wie bisher“, gratuliert Petra Bayr, SPÖ-Abgeordnete aus Favoriten. Erst vor wenigen Tagen wurde der Grundstein für ein weiteres soziales Projekt in Favoriten gelegt:

CAPE 10 – Haus der Zukunft und sozialen Innovation. CAPE 10 wird ein Haus mit gelebter sozialer Verantwortung sein, in dem am Rande der Gesellschaft stehenden Menschen geholfen werden soll, stark und selbstbewusst durchs Leben zu gehen. ****

„Ich freue mich bei den Nationalratswahlen am Sonntag wieder für Favoriten - und natürlich auch Simmering und Meidling - kandidieren zu dürfen, um die Interessen des Bezirks auf Bundesebene zu vertreten. Gleichzeitig werde ich mich weiter dafür einsetzen, dass Favoriten den Weg der sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit geht“, schildert Bayr ihren Einsatz für Favoriten. (Schluss) ls/mp

