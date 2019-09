1,15 Milliarden Euro Veranlagungsverluste: AK fordert eine Wertsicherung bei betrieblicher und privater Pension

Linz (OTS) - Im Vorjahr produzierten die für die Firmenpensionen zuständigen fünf überbetrieblichen, privaten Pensionskassen 1,15 Milliarden Euro Veranlagungsverluste auf Kosten von fast einer Million Versicherten! Dennoch meinen manche Politiker/-innen und private Versicherungen, nur der Ausbau und verstärkte staatliche Förderung privater Pensionsvarianten sichere die Altersvorsorge. Immer wieder stellen sie das gesetzliche Pensionssystem in Frage. Doch während die Betriebspensionen gekürzt werden, haben die Betreiber der Pensionskassen zwölf Millionen Euro Gewinn gemacht. „Überschüsse dürfen nicht automatisch in Gewinne und Dividenden transformiert werden. Pensionskassen, Versicherer und Banken müssen wertgesicherte Pensionsleistungen garantieren können“, fordert AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer in Bezug auf Betriebspensionen und prämienbegünstigte private „Zukunftsvorsorge“.

Aus dem Geld der Beitragszahler/-innen finanzieren die Pensionskassen nicht nur die Veranlagungsverluste, sondern können trotz schlechter Performance einen Gewinn nach Steuern von zwölf Millionen Euro für sich verbuchen und dann auch noch 3,1 Millionen Euro Dividenden an ihre Aktionäre/-innen auszahlen.

Die Privatisierung der Renten ist weltweit ein Debakel und hat zu einem dramatischen Anstieg der Altersarmut geführt. Obwohl Österreichs gesetzliches Pensionssystem stabil ist und einen gesicherten Lebensabend bietet, gibt es immer wieder Forderungen nach Ausbau und verstärkter öffentlicher Förderung privater Altersvorsorge im sogenannten „Kapitaldeckungsverfahren“. Der Faktencheck zur langfristigen Entwicklung spricht eindeutig für die öffentlichen und gegen die privaten Pensionen.

Aufgrund der staatlichen Zuschüsse ist immer wieder die Rede vom angeblich zu teuren öffentlichen Pensionssystem. Verschwiegen wird dabei, dass auch die Betriebspensionen und privaten Pensionsversicherungen mit hohen Steuerbeträgen gestützt werden, laut WIFO jährlich mit bis zwei Milliarden Euro.

Die Beiträge bei privaten Versicherungen werden auf den Finanzmärkten veranlagt und sind daher in einem hohen Ausmaß Spekulationsrisiken ausgesetzt. Die Versicherten tragen das volle Veranlagungsrisiko, weil bei den Betriebspensionen die Mindestertragsgarantie abgeschafft wurde. Im Gegensatz dazu ist das gesetzliche Pensionssystem für die Versicherten um einiges risikoloser.

959.000 Österreicher/-innen sind momentan im privaten Pensionskassensystem. 105.000 von ihnen beziehen eine Betriebspension, bekommen aber immer weniger heraus. Alleine 2018 mussten laut PEKABE (Schutzverband der Pensionskassenberechtigten) 60 Prozent der Firmenpensionen um durchschnittlich 6,41 Prozent gekürzt werden.

Ähnlich wie bei den Betriebspensionen leiden auch Konsumenten/-innen mit „Prämienbegünstigter Zukunftsvorsorge“ immer öfter unter Verlusten. Das Marktumfeld hat sich seit der Krise 2008/09 stark verändert: Aktienmärkte schwanken massiv und Staatsanleihen bringen wenig Ertrag. Das Risiko tragen ausschließlich die Versicherten.

Mehr „privat“ bringt steigende Altersarmut

Seit den 80er-Jahren haben viele Länder ihr Pensionssystem privatisiert. Die Folgen sind laut einer Studie der ILO (International Labour Organization) alarmierend: Wegen der enorm steigenden Kosten gewinnorientierter Pensionsfonds und Versicherungen verfielen die Renten dramatisch und ließen die Altersarmut drastisch ansteigen. Aufgrund lokaler und weltweiter Finanzkrisen wurde das Vermögen der Pensionsfonds um 40 bis 60 Prozent reduziert – das eingezahlte Kapital war innerhalb weniger Tage nur mehr rund die Hälfte wert. Mittlerweile hat mehr als die Hälfte der Länder, die ihr Pensionssystem privatisiert haben, diesen Schritt angesichts katastrophaler Auswirkungen wieder rückgängig gemacht.

Auch in Deutschland wurde die öffentliche Altersversorgung jahrelang geschwächt und auf die private „Riester“-Rente gesetzt. Sinkende Renditen führen jetzt vermehrt zu Altersarmut.

Altersvorsorge der Menschen darf nicht von Finanzmärkten abhängen

„Pensionsvarianten, die auf Spekulationen an Finanzmärkten basieren, führen immer wieder zu Verlusten. Das ist auch eine Lehre aus dem Finanzcrash 2008/09. Eine (weitere) Privatisierung und Individualisierung der Pensionsvorsorge ist daher abzulehnen“, sagt AK-Präsident Kalliauer. Bestehende Modelle müssen wertgesicherte Pensionsleistungen garantieren. Die AK fordert strengere Regulierungen, die das Veranlagungs- und Verlustrisiko für die Versicherten minimieren, vor allem die Wiedereinführung einer Mindestertragsgarantie bei den Betriebspensionen. Bei der privaten Pensionsvorsorge muss es künftig wertgesicherte Renten geben.

Detailliertere Informationen zu den Inhalten unserer Pressekonferenz finden Sie hier .





