AVISO: Benefiz-Bridgeturnier 2019 für das Wiener Hilfswerk

Wien (OTS) - Am 6. Oktober 2019 bittet das Wiener Hilfswerk wieder gemeinsam mit dem Annemarie-Imhof-Komitee zum traditionellen Benefiz-Bridgeturnier in den SkyDome des Wiener Hilfswerks in Wien Neubau. Der Reinerlös kommt dem Mobilen Palliativteam des Wiener Hilfswerks zugute.

Zeit: Sonntag, 6. Oktober 2019 – Einlass: 14.00 Uhr, Turnierbeginn: 15.00 Uhr

Ort: SkyDome des Wiener Hilfswerks, Schottenfeldgasse 29/2, 1070 Wien

Nenngeld: EUR 30,–

Turnierleitung: Hans Zeugner

Organisation: Uli Appel, Lisl Purschke

Paarturnier in zwei Durchgängen, Sondermeisterpunkte für Mitglieder des Bridgeverbandes, Preise für die ersten Plätze in zwei Kategorien.

Anmeldung erforderlich: Christopher Herzog, Wiener Hilfswerk: +43 1 512 36 61-1412 oder christopher.herzog @ wiener.hilfswerk.at

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Martina Stoll, MAS / Marketing und Kommunikation

T: +43 1 512 36 61-1453, E: martina.stoll @ wiener.hilfswerk.at

W: www.wiener.hilfswerk.at, FB: www.facebook.com/Wiener.Hilfswerk