Muchitsch erfreut über Beschluss der „Aktion 20.000 NEU“

Wien (OTS) - „Geschafft, auf diesen Erfolg für die Betroffenen der Aktion 20.000 und alle Arbeitsuchenden über 50 Plus bin ich nach Monaten des Verhandelns richtig stolz. Soeben haben wir im Parlament das Budget für weitere Maßnahmen beschlossen. Alle Menschen, die mit dem 1. Juli aus der Aktion 20.000 rausgefallen sind, werden nicht im Stich gelassen und haben wieder eine Zukunft“, freute sich SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch. Es werden 50 Millionen Euro für Förderanreize betroffene Personen ab 50 Plus dem AMS für 2019 und 2020 zur Verfügung gestellt. Damit werden wieder Fördergelder für eine Aktion 20.000 NEU mit neuen Richtlinien bereitgestellt und die Betroffenen in eine Joboffensive bringen. Der AMS Verwaltungsrat ist mit der Erarbeitung dieser neuen Richtlinien beauftragt. „So geht Sozialpolitik. Vielen Dank für die breite Unterstützung, das ist ein ganz toller Erfolg“, so Muchitsch.

„Weil Sie immer behaupten, die Aktion 20.000 ist eine SPÖ-Beschäftigungsmaßnahme: Beim mir im Bezirk Leibnitz haben wir 25 Gemeinden, davon haben 11 Gemeinden von dieser Joboffensive für Menschen mit 50 plus, die länger als wie ein Jahr arbeitslos waren, Gebrauch gemacht. 3 Gemeinden waren von der SPÖ, 8 Gemeinden waren von der ÖVP. Das heißt, alle Bürgermeister haben gesagt, das ist eine gute Aktion“, so der SPÖ-Sozialsprecher in Richtung ÖVP.

Als Beispiel für die erfolgreiche Beschäftigungsmaßnahme brachte Muchitsch einen IT-Techniker aus Oberösterreich, der am Magistrat Linz einen Job bekommen hat oder Frau Heidemarie H. aus Niederösterreich, die als Filialleiterin den Job verloren hat, langzeitarbeitslos war und dann in einem Kindergarten ein behindertes Kind als Stützkraft begleitet hat. „Das sind Win-Win-Situationen für alle“, so Muchitsch. Der Antrag wurde mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP, FPÖ und Jetzt beschlossen. (Schluss) sl

