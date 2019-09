Caritas-Bildungszentrum Gaming mit 1. Pflegeausbildung mit Matura in Österreich gemeinsam mit Bildungsministerium und Land NÖ präsentiert

Erstmals in Österreich plant die Caritas mit der Höheren Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege eine 5-jährige Pflegeausbildung mit Matura anzubieten

Gaming (OTS) - Im kommenden Schuljahr 2020/21 plant das Caritas Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe Gaming – kurz BIGS Gaming –, am bisherigen Standort der Landwirtschaftlichen Fachschule seinen Betrieb aufzunehmen. Gemeinsam mit dem neuen Caritas-Schulstandort wurde im Rahmen der heutigen Pressekonferenz in Gaming auch ein neuer Schultyp präsentiert: Erstmals in Österreich soll mit der Höheren Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege eine 5-jährige Pflegeausbildung mit Matura angeboten werden.

„Die Sicherstellung einer menschenwürdigen und hochwertigen Pflege nach dem Stand der Pflegewissenschaft und Medizin sowie die Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen müssen in Österreich höchste Priorität haben. Die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen wird zunehmen. Dadurch steigt auch der Bedarf an Pflege- und Gesundheitsfachkräften. Insofern gilt es, dahingehende Ausbildungsmöglichkeiten – vor allem im schulischen Bereich – proaktiv zu konzipieren und möglichst schnell in die Wege zu leiten“, so Bildungsministerin Iris Rauskala.

„Als einer der größten Anbieter von mobiler Hauskrankenpflege in Niederösterreich weisen wir als Caritas seit Jahren darauf hin, dass es gelingen muss, den Pflegeberuf für junge Menschen attraktiver zu machen, um die steigende Nachfrage auch in Zukunft abdecken zu können. Daher ist dieser neu geplante Schultyp – eine fünfjährige Pflegeausbildung mit Matura - die richtige Antwort auf die angespannte Personalsituation im Pflegebereich“, so Hannes Ziselsberger, Direktor der Caritas der Diözese St. Pölten. Ziselsberger dankte allen Partnerinnen und Partnern, die sich gemeinsam mit der Caritas darum bemühen, an diesem BIGS-Standort in Gaming eine neue Form der Pflegeausbildung - beispielgebend für ganz Österreich – anbieten zu können. Besonders dankte der Caritasdirektor dem Bildungsministerium, dem Land NÖ, der Bildungsdirektion NÖ sowie dem Gesundheits- und Sozialministerium, die dieses Projekt maßgeblich unterstützen.

„Wir haben uns als Land Niederösterreich immer für eine Standortgarantie für den Schulstandort Gaming eingesetzt und dieses Versprechen auch gehalten. Danke für das große Engagement vieler Menschen in der Region und der handelnden Organisationen und Behörden. Wir schaffen hier gemeinsam ein absolut notwendiges Vorreiterprojekt für ganz Österreich, das durch gut ausgebildete Fachkräfte zum weiteren Gelingen flächendeckender und qualitativ hochwertiger Pflege und Betreuung maßgeblich beitragen wird. Mit den drei verschiedenen Schultypen hier am neuen Standort decken wir ein breites Ausbildungsspektrum in diesem Bereich ab. Die aktuellen Veränderungen im Gesundheitssystem, mit einer Verschiebung auf eine akademische Ausbildung an den Fachhochschulen, machen eine Veränderung des Bildungsangebotes notwendig. Aktuell laufen bereits Gespräche, um künftigen Absolventinnen und Absolventen der Höheren Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege in einschlägigen FH-Studienangeboten eine verkürzte Studiendauer ermöglichen zu können“, so Bildungs- und Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.



Caritas gibt Jobgarantie

„Als Caritas wollen wir zeigen, dass wir nicht nur eine attraktive Ausbildung anbieten können, sondern auch ein guter Arbeitsgeber sind. Daher spreche ich schon heute eine Jobgarantie im Pflegebereich der Caritas für all jene Schülerinnen und Schüler aus, die im kommenden Jahr hier in Gaming in der Höheren Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege ihre Ausbildung beginnen und im Jahr 2025 maturieren. Meine Botschaft: Wir brauchen Euch und wollen Euch eine gute Ausbildung und im Anschluss einen attraktiven Job im Pflegebereich der Caritas bieten“, so Hannes Ziselsberger.

Das Bildungszentrum Gaming plant, ab dem Schuljahr 2020/21 folgende Schultypen anzubieten:

Höheren Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege (HLSP)

Bei der 5- jährigen Ausbildung mit Matura, kann zwischen den Schwerpunkten Gesundheitswissenschaften (zusätzlicher Abschluss Pflegefachassistenz) sowie Familienarbeit (zusätzlicher Abschluss DiplomsozialbetreuerIn) gewählt werden. Ein Besuch ist nach positivem Abschluss der 8. Schulstufe möglich.

Fachschule für Sozialberufe (FSB)

Dreijährige berufsbildende mittlere Schule für Jugendliche ab 14 Jahren als Vorbereitung auf verschiedene Ausbildungen im Sozial- und Pflegebereich. Die Schule bietet eine fundierte kaufmännische Grundausbildung und ersetzt den Lehrabschluss zum Betriebsdienstleistungskaufmann bzw. zur Betriebsdienstleistungskauffrau.





2 –jährige Ausbildung mit den Schwerpunkten Alten- bzw. Behindertenarbeit. Im Anschluss an das Fachniveau kann im bereits absolvierten Ausbildungsschwerpunkt mit der 1- jährigen Diplomausbildung fortgesetzt werden. Ein Besuch ist nach Vollendung des 17. Lebensjahres und nach positivem Abschluss der 9. Schulstufe möglich.

Die designierte Direktorin des BIGS Gaming, Barbara Heigl, wies darauf hin, dass der Schulstandort in Gaming den künftigen Schülerinnen und Schülern auch ein Internat bietet. „Somit steht das zukunftsweisende Ausbildungsangebot unserer Schule nicht nur für Jugendliche aus der Region, sondern auch interessierten Schülerinnen und Schülern weit über die Bezirksgrenzen hinaus zur Verfügung“, so Heigl, die mit Hilfe des BIGS Gaming „Netzwerke der sozialen und pflegerischen Kompetenz und der gelebten Nächstenliebe aufbauen“ möchte.

