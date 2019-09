AVISO für die Konferenz „1989: Abbau des Eisernen Vorhangs – Ende des Kommunismus?“

Internationale Konferenz des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung am 7. und 8. Oktober in Graz

Wien (OTS) - Anlässlich des 30. Jahrestags des Abbaus des Eisernen Vorhangs veranstaltet das Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung in Kooperation mit der Stadt Graz und dem Institut für Geschichte der Karl-Franzens-Universität Graz eine internationale wissenschaftliche Konferenz zu den epochalen Ereignissen von 1989 und deren Folgen. HistorikerInnen aus Österreich, Rumänien, Russland, Ungarn, Bulgarien, Kroatien, Italien, Polen, Deutschland und den USA geben einen Einblick in ihre Forschung. VertreterInnen aus den Grazer Partnerstädten Temesvar und Pecs berichten von ihren Erfahrungen.

1989 veränderte das Gesicht Europas. Die kommunistischen Diktaturen in Osteuropa kamen zu Sturz. Die ungarischen Reformkommunisten waren die treibende Kraft: Der Abbau des Eisernen Vorhangs an der Grenze und freie Wahlen waren wegbereitend für ihren Machtverlust. Anders in Rumänien: Hier fegte die einzige blutige Revolution der „Wende“ die stalinistische Diktatur Ende 1989 innerhalb weniger Tage hinweg. Viele RumänInnen flüchteten in der Folge nach Österreich. Doch bedeutete dies zugleich das Ende des Kommunismus?

Die Veranstaltung „1989: Abbau des Eisernen Vorhangs – Ende des Kommunismus?“ findet am 7. und 8. Oktober 2019 (Montag und Dienstag) in Graz statt.

Sie wird am Montag von 18:00-20:00 Uhr im Rathaus der Stadt Graz mit einer Podiumsdiskussion unter ZeitzeugInnen eröffnet (Gemeinderatssitzungssaal, Hauptplatz 1, 8010 Graz). Die Konferenz findet am Dienstag von 9:00-17:30 Uhr im Meerscheinschlössl der Universität Graz (Mozartgasse 3, 8010 Graz) statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Programm und Anmeldung:

https://bik.ac.at/konferenz-zum-jahr-1989-in-graz



Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen

Anmeldung erforderlich:

bik-graz @ bik.ac.at



Datum: 08.10.2019, 09:00 - 17:30 Uhr

Ort: Meerscheinschlößl

Mozartgasse 3, 8010 Graz, Österreich

Url: https://bik.ac.at/konferenz-zum-jahr-1989-in-graz

Rückfragen & Kontakt:

Univ.-Prof. Dr. Barbara Stelzl-Marx

Institutsleiterin

Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung

Liebiggasse 9

8010 Graz

Tel. 0316 380 8272

barbara.stelzl-marx @ bik.ac.at

www.bik.ac.at