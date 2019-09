Jubiläum: 70 Jahre Pensionistenverband

Einer der heute größten Vereine Österreichs wurde am 17. September 1949 gegründet

Wien (OTS) - Eine der heute größten Vereine Österreichs feiert sein 70. Bestandsjubiläum: Der Pensionistenverband Österreichs wurde am 17. September 1949 gegründet: in Wien-Ottakring unter dem Namen „Verband der Arbeiter-, Unfall-, Landarbeiterrentner und Gemeindebefürsorgten Österreichs“.

Zwtl.: Sozialpolitische Erfolge vom ASVG bis zum Pensionsgipfel

Damals gab es noch keine Altersversorgung wie wir sie heute kennen; kaum Pensionsleistungen für Witwen; überhaupt keine für Gewerbetreibende und Bauern. Viele der älteren Menschen in Österreich waren damals auf die Fürsorgeunterstützungen („Fürsorgerente“) der Gemeinden angewiesen. Deshalb stand und steht der Kampf gegen die Alters-Armut im Mittelpunkt der Arbeit des Pensionistenverbandes. Von Anbeginn an verstand sich der Pensionistenverband als Interessenvertretung der älteren Menschen. Die größten Erfolge: 1956 wurde mit dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) der Grundstein für die heutige soziale Sicherheit in Österreich gelegt; die Einführung einer 13. und 14. Pension; die Witwen-/Witwer- und Bauernpension; Gebührenbefreiungen für die Rezeptgebühr, für Telefon und Rundfunkgebühr; die Schaffung des Pflegegeldes 1993; das Bundessenioren-Gesetz, das seit 1998 ein echtes Mitspracherecht gewährleistet; einige Steuerreformen und das kürzlich beim Pensionsgipfel erreichte 3,6-prozentige Pensionsplus. Überall war der Pensionistenverband an führender Stelle bei diesen wichtigen sozialpolitischen Errungenschaften dabei.

Im Laufe der sieben Jahrzehnte in der Geschichte des Pensionistenverbandes gab es elf Präsidenten: kürzest amtierender Präsident war Felix Slavik (vom 28. 2.1980 bis am 6.10.1980), mit Abstand am längsten PVÖ-Präsident war Karl Blecha (vom 17.3.1999 bis zum 16.3.2018). Aktuell steht Dr. Peter Kostelka der größten Seniorenvereinigung Österreichs vor.

Zwtl.: Gegen Einsamkeit

Neben der finanziellen Absicherung konzentrierte sich das Wirken des Pensionistenverbandes auf den Kampf gegen die Einsamkeit durch ein vielfältiges Veranstaltungsangebot in den rund 1.700 PVÖ-Ortsgruppen in fast allen Städten und Gemeinden Österreichs: kostenlose Beratungen (zu Pensionsfragen, Pflegegeld, Gebührenbefreiungen, Erbrecht, etc.), Vorträge (z.B. Konsumentenschutz), gesellige Zusammenkünfte und Ausflüge, sportliche Aktivitäten (besonders beliebt: Kegeln, Nordic-Walking, Gymnastik), Bildung und Kultur (z.B. EDV-Kurse, PVÖ-Sondervorstellung in Mörbisch), Reisen mit dem verbandseigenen Reisebüro „SeniorenReisen“ in mittlerweile alle Kontinente. Der Pensionistenverband erfüllt mit seinen Aktivitäten eine wichtige soziale Aufgabe in unserer Gesellschaft.

Die Mitgliederzahl beträgt mittlerweile über 386.000 Mitglieder, rund 20.000 ehrenamtliche Vertrauenspersonen sind im Pensionistenverband zum Wohle der älteren Menschen tätig. Damit zählt der Pensionistenverband zu einem der größten Vereine Österreichs.

Zwtl.: Jubiläums-Marsch, Jubiläums-Ausstellung, Jubiläums-Video, Jubiläums-Briefmarke

Das Jubiläums-Motto lautet: „Richtig.Wichtig.Stark“. Dementsprechend gibt es auch zahlreiche Aktivitäten zum 70-Jahr-Jubiläum: eine Jubiläumsausgabe des Mitglieder-Magazins „UG/Unsere Generation“; einen musikalischen PVÖ-Jubiläums-Marsch; eine Sonderbriefmarke; eine Wanderausstellung über die sieben Jahrzehnte der Verbandsgeschichte, die in allen Bundesländern gezeigt wird; einen neuen Videofilm, in dem sich auch der frühere Bundespräsident Heinz Fischer, Fußball-Legende Herbert Prohaska, Schauspieler Harald Krassnitzer, die TV-Stars Chris Lohner und Peter Rapp als Fans des Pensionistenverbandes zeigen und dem Pensionistenverband zu seinem 70er herzlich gratulieren.

