Ottenschläger: Wir investieren in den nächsten zehn Jahren elf Milliarden in den öffentlichen Verkehr!

ÖVP-Verkehrssprecher begrüßt die damit verbundene Sicherstellung des Angebots. In Österreich werden doppelt so viele Bahn-Kilometer zurückgelegt wie im EU-Durchschnitt

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „In der heutigen Sitzung des Budgetausschusses haben wir den nötigen Finanzrahmen gesichert, mit dem der Bund nach Auslaufen der Verkehrsdienstverträge weiterhin das bestehende Angebot an öffentlichem Verkehr sowie auch einen entsprechenden Ausbau gewährleisten kann“, erklärt ÖVP-Verkehrssprecher Abg. Andreas Ottenschläger am Rande der Ausschusssitzung. Es geht dabei um bis zu elf Milliarden Euro. „Das ist ein klares Bekenntnis zum weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrs – vor allem der Bahn. Wir wollen für die Nutzerinnen und Nutzer ein möglichst attraktives Angebot gewährleisten“, so Ottenschläger.

Die Bestellung von Verkehrsdiensten sei ein normaler Vorgang. Bund und Länder bezahlen in Österreich für die Bedienung von unwirtschaftlichen Linien und sichern damit das Angebot. „In Österreich werden doppelt so viele Bahnkilometer zurückgelegt wie im EU-Durchschnitt. Diese Vorreiterrolle gilt es weiter auszubauen“, sagt Ottenschläger.

Auf Strecken wie von Wien nach St. Pölten, Linz oder Salzburg sei der Zug im Wettbewerb mit dem Auto für viele längst die bessere Alternative: „Eine Attraktivierung des Angebots an öffentlichem Verkehr ist auch eine konkrete Klimaschutzmaßnahme ganz ohne Zwang oder zusätzliche Belastungen“, schließt der ÖVP-Verkehrssprecher.

