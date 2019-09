Rauchverbot: FPÖ-Hofer erfreut über Zustimmung der Wirtschaftskammer zum Kompromissvorschlag

„Nach FPÖ-Vorstoß will auch WKO Raucherlaubnis in Lokalen ab den Abendstunden“

Wien (OTS) - Der designierte FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann Norbert Hofer zeigt sich erfreut über die Zustimmung der Wirtschaftskammer für seinen Kompromissvorschlag, das Rauchen in definierten Raucherbereichen in Lokalen ab den Abendstunden zu erlauben. „Ich bedanke mich bei Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer und Generalsekretär Karlheinz Kopf, die diesen sinnvollen Weg im Interesse der Gastronomen, der Anrainer und der Gäste beschreiten wollen. Damit kann man zuversichtlich sein, dass diese Lösung nach der Wahl auch umgesetzt wird“, so Hofer.

