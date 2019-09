Lopatka: Johannes Hahn wird als EU-Budgetkommissar seine erfolgreiche Arbeit fortsetzen

Europasprecher der neuen Volkspartei: Johannes Hahn ist ein Vollblut-Europapolitiker, der auch schwierige Herausforderungen erfolgreich bewältigt

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Johannes Hahn hat im Laufe seiner politischen Arbeit deutlich gezeigt, dass er ein Vollblut-Europapolitiker ist, der auch schwierige Herausforderungen erfolgreich bewältigt. Diesen Weg wird er auch als EU-Budgetkommissar fortsetzen“, hält Reinhold Lopatka, Europasprecher der Volkspartei, fest.



Die Nominierung Hahns für das Amt des EU-Budgetkommissars unterstreiche zudem die Bedeutung, die Österreich innerhalb der Europäischen Union habe. „Unser Land genießt aufgrund seiner jahrzehntelangen erfolgreichen Europapolitik hohes internationales Ansehen, das sich auch in den verantwortungsvollen Ressorts, die unsere EU-Kommissare bisher geführt haben, widerspiegelt“, so Lopatka, der abschließend sagt: „Johannes Hahn steht für ein Europa der Subsidiarität und somit für ein Europa, das nah an den Menschen und Regionen ist. Ich wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Funktion als EU-Budgetkommissar.“

