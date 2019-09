Mit einer Stimme: Für Gerechtigkeit in Kirche und weltweit

Innsbruck (OTS) - Verantwortliche der katholischen Kinder- und Jugend(verbands)arbeit aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol richten sich in einer gemeinsamen Stellungnahme an die Bischöfe in ihren Ländern. Sie äußern sich darin zu den Auswirkungen, welche die Jugendsynode und insbesondere das nachsynodale Schreiben von Papst Franziskus, Christus vivit, in den jeweiligen Ländern bereits hat. Darüber hinaus wird die anstehende Amazonassynode in den Blick genommen. Die Vertreter*innen rufen in dem Text zu mehr Gerechtigkeit in der Kirche und weltweit auf und fokussieren sich dabei auf die Stellung von Frauen in der Kirche und die Bewahrung der Schöpfung. Verfasst haben die Stellungnahme der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), die Katholische Jugend Österreich (KJÖ), die Katholische Jungschar Österreich (KJSÖ), Südtirols Katholische Jugend (SKJ) sowie Vertreter*innen der kirchlichen Jugendarbeit aus der Schweiz.

Die Stellungnahme ist das Ergebnis des zweiten Vernetzungstreffens von Vertreter*innen katholischer Jugendarbeit aus dem deutschsprachigen Raum, das vom 6. bis 8. September in Innsbruck stattfand. Organisiert und eingeladen hatte dieses Jahr die Katholische Jugend Österreich. Ziel des Treffens war es, die Ergebnisse und Fortschritte seit der Jugendsynode im Oktober 2018 zu analysieren. Es wurde gemeinsam an der Weiterverfolgung der Forderungen, die beim ersten Vernetzungstreffen im vorigen Jahr formuliert worden waren, gearbeitet.

Eva Wimmer, ehrenamtliche Vorsitzende der Katholischen Jugend Österreich (KJÖ), fasst einige Gedanken zusammen: „Durch die Jugendsynode und das Abschlussdokument Christus vivit! sehen wir uns darin bestärkt, als junge Menschen, die sich in der Kirche engagieren, auf Problemfelder klar und deutlich hinzuweisen. Auch wenn die Bischofssynode erste Wirkung zeigt, sehen wir weiterhin große Herausforderungen, auf welche die kirchlichen Entscheidungsträger Antworten geben müssen. Wir junge Gläubige wollen zur Veränderung der Kirche beitragen!“

Thomas Andonie, der Vorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, betont: „Wir sehen, dass in der Kirche das Bewusstsein für die Bekämpfung der Folgen des Klimawandels wächst. Das unterstützen und begrüßen wir! Zu bedauern ist andererseits, dass von den Entscheidungsträgern die drängenden Fragen der Kirche nicht ähnlich engagiert angegangen werden. Es müssen endlich Schritte in Richtung einer partizipativen Kirche und der Gleichstellung von Frauen getan werden.“

In Bezug auf das zweite Vernetzungstreffen erklärt Thomas Boutellier, Verbandspräses Verband Katholischer Pfadi der Schweiz: „Auch wenn wir sehr unterschiedliche Voraussetzungen für die Jugendarbeit in unseren Ländern vorfinden, haben uns die Gespräche an diesem Wochenende erneut gezeigt: In den grundlegenden Fragen und Herausforderungen, die wir in unserer gemeinsamen Kirche sehen, sind wir uns einig. Wir rufen unsere Bischöfe auf, den Geist und die Kultur, die von Jugendsynode und Abschlussdokument ausgehen, gemeinsam mit uns zu leben!“

Bianca Wieser aus dem Bundesvorstand der Katholischen Jungschar Österreich streicht heraus: „Viele Punkte, die bei der Jugendsynode diskutiert wurden, betreffen Jungscharkinder und vor allem auch die bei uns aktiven Gruppenleiter*innen. Auch in Hinblick auf die Synode im Amazonasgebiet, wo wir mit einer Vielzahl an Projekten aktiv sind, sehen wir einen großen Mehrwert in der Vernetzung mit den deutschsprachigen Jugendvertreter*innen.“

Über die inhaltlichen Positionierungen hinaus wurde durch das Treffen die verstärkte länderübergreifende Zusammenarbeit der Vertreter*innen weiterverfolgt, welche für die katholische Kinder- und Jugendarbeit in den deutschsprachigen Ländern verantwortlich sind. Die verstärkte Kooperation, die mit den Vorbereitungen zur Jugendsynode im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde, soll auch in Zukunft weiterverfolgt werden.

Die gemeinsame Stellungnahme steht unter www.katholische-jugend.at/presse zum Download zur Verfügung.

