Muchitsch: Mit Jobgarantie und Ausbildungsgeld Neu geht’s Richtung Vollbeschäftigung

Wien (OTS/SK) - „Unser Ziel ist und bleibt die Vollbeschäftigung“, betont SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. „Dazu braucht es aktive Arbeitsmarktpolitik, denn der Markt alleine wird es nicht richten.“ Muchitsch weist darauf hin, dass heute in Österreich um 100.000 Menschen mehr arbeitssuchend gemeldet sind als vor Beginn der Finanzkrise 2008/2009 - und das, obwohl die Wirtschaft seit 2016 wieder stark gewachsen ist. „Mit den heute von Pamela Rendi-Wagner präsentierten Arbeitsmarktprogrammen Jobgarantie und Ausbildungsgeld Neu können wir einen sehr großen Schritt in Richtung Vollbeschäftigung machen“, betont Muchitsch. ****

Die SPÖ will mit der Jobgarantie die Aktion 20.000 auf alle Altersgruppen ausweiten und zu einer Jobgarantie für Menschen, die länger als ein Jahr keine Arbeit gefunden haben, machen. Ein besonderer Schwerpunkt soll dabei auf dem Klimaschutz liegen, zum Beispiel durch die Förderung von Fahrtendiensten mit Elektro-Autos in den Gemeinden, die Menschen von und zum nächsten Bahnhof bringen oder ältere Menschen ohne eigenes Auto zur Ärztin oder zum Arzt bringen.

Das Ausbildungsgeld Neu soll es für alle Arten der beruflichen Aus- und Weiterbildung geben, mit einem Rechtsanspruch und in einer Höhe, die den Lebensunterhalt während der Ausbildungszeit deckt. Muchitsch: „Das ist deswegen so wichtig, weil das lebenslange Lernen zwar von allen Seiten empfohlen und gefordert wird, zu viele ArbeitnehmerInnen es sich aber nicht leisten können, ein halbes Jahr oder ein Jahr auf reguläre Einkommen zu verzichten.“ (Schluss) bj/wf

