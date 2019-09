Kostenlose Coworking Spaces für österreichische Kreative im Ausland

Neue Coworking-Initiative der Kreativwirtschaft Austria mit der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA in Los Angeles, Tel Aviv, London, Kopenhagen und Barcelona

Wien (OTS) - Österreichische Kreative aus Design, Architektur, Werbung, Film, Musik, Radio, TV, Software, Games, Verlagswesen oder Fotografie können sich ab sofort kostenlose Coworking Spaces in einer der fünf einflussreichsten Kreativ-Metropolen der Welt sichern. Zwischen Januar und Juni 2020 bietet die neue Initiative “Kreativwirtschaftscoworking” der Kreativwirtschaft Austria (KAT) die Chance auf wertvolle Inspirationen und Kontakte in Los Angeles, Tel Aviv, Kopenhagen, London oder Barcelona. In einem individuell definierten Zeitraum betreiben die Kreativschaffenden dort Trendscouting, erweitern ihr Netzwerk, holen sich Expertenfeedback zu ihren Projekten und testen, wie ihre Produkte und Services am ausländischen Markt funktionieren.

Durch die enge Kooperation mit der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) steht vor Ort ein starkes Partnernetzwerk mit enormen Markt-Know-how bereit. Die AußenwirtschaftsCenter unterstützen die Programmteilnehmerinnen und –teilnehmer vor Ort mit Kontakten aus der (Kreativ-)Wirtschaft und bei Fragen zu Markt, Recht und branchenrelevanten Events.

Am Kreativwirtschaftscoworking teilnehmen können

Selbständige aus Design, Mode, Werbung, Film- und Musikwirtschaft, Architektur, Software und Games, Verlage oder Radio und Fotografie

Gründerinnen und Gründer, Gesellschafterinnen und Gesellschafter oder Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer (es können keine Angestellten zum Kreativwirtschaftscoworking entsandt werden)

mit Unternehmenssitz in Österreich Die Plätze werden nach dem „First come, first served Prinzip“ vergeben.

Anmeldung ist ab sofort möglich.

Details zum Programm, den Standorten und Teilnahmebedingungen finden Sie unter: www.kreativwirtschaft.at/coworking

Die Initiative findet im Rahmen der Kreativwirtschaftsstrategie für Österreich des BMDW statt. (PWK443/ES)

Über die Kreativwirtschaft Austria (KAT)

Die Kreativwirtschaft Austria, kurz KAT, bietet umfangreiche Serviceleistungen für den wirtschaftlichen Erfolg der Kreativen und ihre branchenübergreifende Vernetzung. Die Kreativwirtschaft Austria vertritt als Teil der Wirtschaftskammer die Interessen der Kreativwirtschaft in Österreich bzw. gegenüber der Europäischen Union und setzt sich für Sichtbarkeit kreativwirtschaftsbasierter Leistungen ein. Die Kreativwirtschaft Austria ist Umsetzungspartnerin des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort im Rahmen der Kreativwirtschaftsstrategie für Österreich.

