FPÖ-Neubauer: „Altern in Würde durch Pensionsanpassung gewährleistet“

„NEOS nähren Generationenkonflikt“

Wien (OTS) - „Erstmals seit 25 Jahren konnte für das kommende Jahr eine Pensionsanpassung im doppelten Ausmaß der Jahresinflation für kleine Pensionen erreicht werden. Beim Pensionsgipfel diese Woche ging der Seniorenrat mit dem Vorschlag von 3,6 Prozent in die Verhandlungen und konnte dies auch dort zu einem positiven Abschluss bringen“, zeigte sich der freiheitliche Seniorensprecher und Vizepräsident des österreichischen Seniorenrats NAbg. Werner Neubauer erfreut über das gute Ergebnis.

Auf jahrelanges Betreiben Neubauers ist auch endlich ein Ende der ungerechten Wartefrist von bis zu zwei Jahren bei der ersten Pensionsanpassung in Form einer Aliquotierung in Sicht. Auch hierfür konnten beim Pensionsgipfel die Weichen gestellt werden.

„Völlig unverständlich ist die Haltung der NEOS, die offenbar ein Problem damit haben, dass man jener Generation, die ihre Leistung schon lange erbracht hat, ein Leben in Würde statt in Armut sicherstellen möchte. Wenn Herr Loacker meint, dass man mit einer Pension von knapp über 1.000,- Euro (Medianpension) ‚reich‘ sei, dann möge er dies den Betroffen auch ganz offen sagen. Die NEOS schüren jedoch mit ihrer Neiddebatte einen unnötigen Generationenkonflikt für den die FPÖ nicht zu haben ist“, so Neubauer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at