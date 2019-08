Neuer Rekord zum Schulstart: Österreicher geben im Schnitt 95 Euro für Geschenke aus

Burgenländer & Wiener am spendabelsten. Stationärer Fachhandel beim Kauf von Schulsachen erste Wahl. Jeder Dritte shoppt Online.

Wien (OTS) - Bis zu 300 Euro kostet ein Taferlklassler-Startpaket die Eltern laut aktuellen Erhebungen. Glücklicherweise gibt es oftmals Verwandte und Bekannte, die mit Geschenken den Schulstart verschönern. Der Handelsverband, MindTake Research und der Online-Preisvergleich idealo.at haben sich die Ausgaben rund um den Schulbeginn näher angesehen.

Das Ergebnis: Wie schon in den Vorjahren bleibt der stationäre Fachhandel in Österreich laut Consumer Check die klare Nr. 1, wenn es um den Kauf von Produkten für den Schulstart geht. 72% der befragten Personen decken sich u.a. im Fachgeschäft ihres Vertrauens mit Schulbedarf ein. Discounter landen mit 40% auf Platz 2, gefolgt von klassischen Supermärkten mit 36%.

Ausgaben für Geschenke zum Schulstart wachsen massiv

"Stationäre Fachhändler und Fachmärkte können zum Schulstart jubeln. Sie werden von Jahr zu Jahr beliebter. Für sieben von zehn Österreichern ist der Laden um die Ecke erste Wahl, wenn es um den Kauf von Schulutensilien geht", erklärt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. 2018 landeten die Fachgeschäfte mit 68% ebenfalls unangefochten an der Spitze.

"Die durchschnittlichen Ausgaben haben sich mit 95 Euro im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20% erhöht. Am spendabelsten sind heuer die Burgenländer mit 131 Euro, die Wiener mit 114 Euro und die Niederösterreicher mit 106 Euro", so Will. 2018 lagen die Ausgaben bundesweit im Schnitt noch bei 79 Euro.

Der eCommerce spielt beim Schulstart nur eine untergeordnete Rolle – er punktet heuer bei einem Drittel der Konsumenten v.a. mit großer Auswahl und günstigen Preisen. Aber: "Davon profitieren in erster Linie ausländische Online-Shops sowie globale Marktplätze. Lediglich 7% der Konsumenten kaufen zum Schulstart tatsächlich bei heimischen Webshops ein", bestätigt Will.

Die Top 10 Geschenke zum Schulstart sind:

Schreibwaren (51%)

Federpenal, Schüttelpenal (39%)

Hefte, Mappen, Ordner (38%)

Schultasche, Rucksack (37%)

Malzeug (37%)

Bekleidung (32%)

Bastelutensilien (31%)

Jausenbehälter (30%)

Schultüte (29%)

Bücher (27%)

Ergobag beliebteste Schultaschen-Brand 2019

Erstmals wurden heuer im Rahmen des Schulstart-Consumer Checks auch einzelne Brands unter die Lupe genommen: "Was die Beliebtheit von einzelnen Schultaschen-Marken auf idealo.at betrifft, haben 2019 ergobag, Herlitz und DerDieDas die Nase vorne", erläutert Veronika Bahr, Country Managerin von idealo Österreich.

Welche Motive werden wir heuer auf den Taschen der Schulanfänger sehen? "Bei den Mädchen sind klassische Tiermotive wie das Pferd oder der Schmetterling nach wie vor sehr beliebt. Die Burschen bevorzugen Autos, Dinosaurier oder Fußball", so Bahr.

Die Top 5 der beliebtesten Schultaschen-Marken in Österreich sind:

ergobag (19%)

Herlitz (17%)

DerDieDas (17%)

Step by Step (15%)

Scout (10%)

Interessant ist auch, dass Schultaschen zwar im August und September am günstigsten angeboten werden, die meisten Verkäufe allerdings im Februar und März erfolgen.

Den detaillierten Ergebnisbericht inkl. Grafiken können Sie HIER downloaden!

Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Gerald Kuehberger, MA

Communications Manager

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at