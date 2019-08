Digitalisierungscheck: Wie ist die Digitalisierung der Energiewirtschaft im internationalen Vergleich?

Wien (OTS) - BDEW, Oesterreichs Energie, VSE, A.T. Kearney und IMP³rove Academy starten internationalen Digitalisierungscheck für Energieversorger.

Digitale Geschäftsmodelle und -prozesse gelten als Grundvoraussetzung und Wachstumstreiber für die Energiewirtschaft der Zukunft. Um Energieversorgern Feedback zu ihrem Digitalisierungsstand zu geben, hat der BDEW zusammen mit A. T. Kearney und der IMP³rove Academy den Digitalisierungscheck „Digital@EVU“ entwickelt. Allein im letzten Jahr nutzten mehr als 80 Energieversorger aus Deutschland den Digitalisierungscheck. Sie erhielten dabei eine individuelle Positionsbestimmung und konkrete Verbesserungsvorschläge.

Innovative Entwicklungen und der Einsatz von neuen Technologien machen nicht an Ländergrenzen halt. Daher wurde der Digitalisierungscheck unter dem neuen Namen Digital@Utility zu einem internationalen Vergleich weiterentwickelt: Neben dem BDEW in Deutschland bieten in diesem Jahr erstmals auch Oesterreichs Energie und der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE das Tool kostenlos Energieunternehmen in ihren Ländern an. Weitere Regionen, wie etwa Frankreich oder Osteuropa, werden über A.T. Kearney abgedeckt.

Stefan Kapferer, Vorsitzender der Hauptgeschäftsführung des BDEW, sagte anlässlich des Starts des Online-Checks: „Das Tool liefert wichtige Impulse für Digitalisierung in der Energiewirtschaft - die Internationalisierung ist hierfür eine wichtige Weiterentwicklung. Gemeinsam mit den neuen und alten Partnern können wir das Unterstützungsangebot nun einem größeren Publikum zugänglich machen. Alle profitieren von einem internationalen Vergleich.“

Für Österreichs Elektrizitätsunternehmen bietet die Teilnahme die Chance eines direkten Vergleichs mit einem breiten Branchenspektrum aus mehreren Ländern. Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie sagte: „Die gemeinsame Branchenuntersuchung ist ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit der Verbände und bietet uns wichtige Anhaltspunkte für ein Digitalisierung-Benchmarking“.

Michael Frank, Direktor des VSE betont: „Der Trend zur Digitalisierung erfordert bei den EVU diverse neue Kompetenzen und Sichtweisen. So müssen die Energieversorger Digitalisierung als Chance sehen, um mehr über die Bedürfnisse der Kunden zu erfahren und erfolgreiche Produkte und Services anzubieten. Gerade für mittlere und kleinere Unternehmen stellt sich die Frage: ‚Wo stehe ich im Vergleich zu anderen, wo besteht Handlungsbedarf?‘ Eine Teilnahme bei Digital@Utility gibt hierfür unverzichtbare Hinweise.“

Energieunternehmen können kostenlos von dem Digitalisierungscheck profitieren

Ab sofort können Energieversorgungsunternehmen ihren Digitalisierungsstand mit Hilfe des Online-Tools Digital@Utility (www.digital-at-utility.com) überprüfen lassen. Das kontinuierlich weiterentwickelte Tool eignet sich für Energieversorger aller Größenklassen. Nach Beantwortung qualitativer und quantitativer Fragen zu Aspekten der Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette erhalten die Teilnehmer eine individuelle Auswertung ihrer Stärken und Schwächen sowie konkrete Verbesserungsvorschläge. Zudem erfahren die Unternehmen, wie gut sie national und international im Branchenvergleich mit ihrer Digitalisierungsstrategie aufgestellt sind.

Horst Dringenberg (A.T. Kearney) führt aus: „Die interessanten Ergebnisse des Barometers und spannenden Diskussionen mit einer Vielzahl von Energie- und Wasserversorgern in 2018 und 2019 haben klar gezeigt, was schon alles im Bereich Digitalisierung passiert – aber auch deutlich gemacht, dass noch viel zu tun ist, um die Potentiale für die Kunden, die Unternehmen und die Mitarbeiter zu nutzen und die ambitionierten Ziele mit konkretem Tun zu verwirklichen.“

Martin Ruppert (IMP³rove Academy) ergänzt: „Unsere Erfahrung mit Digital@Utility der letzten Jahre zeigt: Digitalisierung muss unternehmensweit und -übergreifend gedacht werden – der Digitalisierungscheck liefert dabei eine Gesprächsbasis, die einen Austausch fördern kann – bei vielen teilnehmenden Unternehmen der letzten Jahre war eine Gruppe von Ansprechpartnern aus unterschiedlichen Funktionen involviert.“

Eine Teilnahme an Digital@Utility ist interessierten Unternehmen ab sofort bis zum 27.09.2019 möglich. Schreiben Sie hierfür kurze Mail an:

Rückfragen & Kontakt:

Österreichs E-Wirtschaft

Ernst Brandstetter

Pressesprecher

Brahmsplatz 3, A-1040 Wien

Tel.: +43 1 50198 260

Mobil: +43 676 845 019 260

E-Mail: presse @ oesterreichsenergie.at

www.oesterreichsenergie.at



BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.

Jasmin Herbell

Pressereferentin

Telefon: +49 30 300 199-1168

E-Mail: presse @ bdew.de



A.T. Kearney GmbH / IMP³rove Academy

Michael Scharfschwerdt

Director Marketing & Communications

Charlottenstraße 57

10117 Berlin

Telefon: +49 30 2066 3363

E-Mail: Michael.Scharfschwerdt @ atkearney.com



Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

Sandro Pfammatter, Mediensprecher

Hintere Bahnhofstrasse 10

5000 Aarau

Tel: 062 / 825 25 24 oder 078 / 659 14 55

sandro.pfammatter @ strom.ch