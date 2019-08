#FamilienChancen geht in die zweite Saison: Procter & Gamble setzt Aktion mit Unterstützung des FC Bayern München fort

P&G sammelt Spenden und unterstützt sozial benachteiligte Familien in Zusammenarbeit mit der Caritas – Nach Erfolg in der vergangenen Spielzeit wieder FC Bayern Kids Club Fußball-Camps

Wien (OTS) - Eine Familie funktioniert wie eine Fußballmannschaft: Sie ist ein eingespieltes Team, das für Respekt, Zusammenhalt, Sicherheit und gegenseitige Unterstützung steht. Anders formuliert: Familie ist das wichtigste Team des Lebens. Und jeden Tag gilt es für jedes Familienmitglied auf‘s Neue, verschiedene Herausforderungen zu meistern. Eltern müssen dabei manchmal Stürmer, Verteidiger, Torwart sowie Trainer zugleich sein. Keine leichte Aufgabe, bei der es oft an Zeit, Geld und Unterstützung mangelt. Deshalb macht sich P&G, unterstützt vom FC Bayern München, mit #FamilienChancen für Familien stark.

Auf geht’s in eine neue Saison für #FamilienChancen

Den Erfolg der Initiative aus der vergangenen Spielzeit wollen wir auch in der Saison 19/20 fortschreiben. Denn auch in der neuen Saison sammelt #FamilienChancen wieder Spenden: Für jedes Produkt aus dem P&G Sortiment, das im Aktionszeitraum vom 09.09.2019 – 31.12.2019 bei einem der teilnehmenden Handelspartner gekauft wird, fließt eine Spende in den Projekttopf, aus dem wieder FC Bayern Kids Club Fußball-Camps finanziert werden. Bei den Fußball-Camps werden Kinder aus sozial benachteiligten Familien ihr Talent auf dem Fußballplatz in intensiven Übungsformen beweisen können. Die Auswahl der Teilnehmer der Fußball-Camps erfolgt durch die Caritas Österreich.

„Soziales Engagement ist gelebter Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Familien sind der Kern unserer Gesellschaft. Eltern leisten Herausragendes – jeden Tag, rund um die Uhr, ohne Halbzeitpause. Mit der Unterstützung des FC Bayern München möchten wir die gesellschaftliche Anerkennung von Familien fördern und gleichzeitig Familien im Alltag unter die Arme greifen – dort, wo es nötig ist. Wir freuen uns daher, dass wir in Zusammenarbeit mit der Caritas Österreich vielen Kindern diese tollen Erlebnisse ermöglichen können“, betont Bettina Vogler-Trinkfass, Country-Managerin P&G Österreich.

2018/19: Eine erfolgreiche Saison für #FamilienChancen



Procter & Gamble hat #FamilienChancen in der vergangenen Saison ins Leben gerufen und konnte in Österreich bereits über 80.000 Euro an Spenden zur Verfügung stellen. Im Rahmen der aus den Spenden finanzierten Fußball-Camps konnten mehr als 200 Kinder aus sozial benachteiligten Familien in Wien, Linz, Salzburg und Graz zwei Trainingseinheiten mit den Trainern des FC Bayern Kids Clubs absolvieren.

„Als Caritas wissen wir, wie wichtig Sport für Kinder und Jugendliche und für ein gelingendes Miteinander in unserer Gesellschaft ist. Deshalb bieten wir in Wien mit der youngCaritas Käfig League seit vielen Jahren kostenlose Fußballtrainings für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren an. In unseren Mutter-Kind-Häusern, in den Familienzentren und an vielen anderen Orten auch sehen wir: Einen Tag lang einfach nur Kind sein, unbeschwert spielen und Spaß haben, das ist selbst in Österreich nicht für alle Kinder selbstverständlich. Der Alltag von Familien, Müttern und Vätern, die gerade so über die Runden kommen, ist meist von Sorgen und Ängsten geprägt. Wir danken daher P&G und dem FC Bayern München sehr herzlich, dass sie Kindern aus diesen Familien einen solchen Tag ermöglichen und die Aktion fortsetzen können“, sagt Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien.

Raimond Aumann, Direktor der Fan- und Fanclubbetreuung des FC Bayern München, freut sich sehr über die erneute gemeinsame Aktion: „Für uns ist es wichtig, einen Beitrag zu leisten und sozial benachteiligte Kinder und Familien zu unterstützen. Als Fußballclub sehen wir Sport als eine gute Schule für die Entwicklung jedes Kindes. Als ehemaliger Profisportler liegt mir das Thema sehr am Herzen. Wir freuen uns, unserem Partner Procter & Gamble bei der Aktion #FamilienChancen mit Fußball-Camps unterstützen zu können und den Kids ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten.“

*Mit jedem Kauf eines Produktes Ariel, Lenor, Pampers, head&shoulders, blend-a-med, Oral-B oder Gillette bei teilnehmenden Händlern in Österreich im Zeitraum vom 09.09. – 31.12.2019 fließt bis zu einem Gesamtwert von 30.000€ jeweils 0,01€ in die Finanzierung von Fußballcamps für Kinder in Österreich, die unsere Hilfe verdienen.

