AVISO: Offizieller Besuch der Präsidentin der Slowakischen Republik Zuzana Čaputová in Österreich

Medientermine am Freitag, 30. August 2019

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt am Freitag, den 30. August 2019 die Präsidentin der Slowakischen Republik Zuzana Čaputová zu einem Offiziellen Besuch in Österreich. Im Rahmen dieses Besuches steht auch ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein auf dem Programm.



Termine für Medien:



Freitag, 30. August 2019



11.00 Uhr

Eintreffen von Präsidentin Čaputová; Begrüßung durch Bundespräsident Van der Bellen und Empfang mit militärischen Ehren



FOTO- und FILMTERMIN vom gekennzeichneten Presseareal aus

Ort: Innerer Burghof, 1010 Wien (Einlass in die Präsidentschaftskanzlei von 10.15 bis 10.45 Uhr)



anschl.

gemeinsamer FOTOTERMIN der beiden Staatsoberhäupter

Ort: Maria-Theresien-Zimmer, Präsidentschaftskanzlei, 1010 Wien

(Aufgang vom Inneren Burghof in die Präsidentschaftskanzlei über die "Adlerstiege")



11.15 Uhr

Gespräch der beiden Staatsoberhäupter



FOTO- und FILMTERMIN zu Beginn

Ort: Arbeitszimmer des Bundespräsidenten, Präsidentschaftskanzlei



12.30 Uhr

PRESSEGESPRÄCH der beiden Staatsoberhäupter

Ort: Spiegelsaal, Präsidentschaftskanzlei (Einlass von 11.45 bis 12.15 Uhr)



Sprachen: Deutsch, Slowakisch mit Simultandolmetschung



14.30 Uhr

Eintreffen von Präsidentin Čaputová im Bundeskanzleramt; Begrüßung durch Bundeskanzlerin Bierlein



gemeinsamer FOTOTERMIN mit Präsidentin Čaputová und Bundeskanzlerin Bierlein

Ort: Steinsaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass in das Bundeskanzleramt von 14.00 bis 14.30 Uhr)





Die Teilnahme an den im Besuchsprogramm vorgesehenen Medienterminen ist nur mit einer vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungskarte möglich. Diese Akkreditierungskarte ist nicht übertragbar und stets sichtbar zu tragen. Der Verlust des Akkreditierungsausweises ist umgehend zu melden.



Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.

Die Akkreditierungsausweise, die den Zutritt zu den Medienterminen ermöglichen, werden im Medienakkreditierungsbüro des Bundespressedienstes (Innerer Burghof, 1010 Wien, Eingang Ochsentor) ausgegeben.



Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.



Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise:

Donnerstag, 29. August 2019: 9.00 bis 17.00 Uhr

Freitag, 30. August 2019: 9.00 bis 14.00 Uhr



Kontakt Akkreditierung:

federalpressservice@bka.gv.at

Fr. Mag. Irene Kaufmann

Telefon: +43 1 53 115-202561

E-Mail: irene.kaufmann@bka.gv.at



Fr. Tanja Corkovic, BA, M.E.S., MA

Telefon: +43 1 53 115-202338

E-Mail: tanja.corkovic@bka.gv.at

Ein gültiger Presselichtbildausweis ist jederzeit bei Aufforderung den Sicherheitsbehörden bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundespressedienstes vorzuweisen.



Der Bundespressedienst behält sich vor, gegebenenfalls Akkreditierungskarten einzuziehen und damit die Akkreditierung zu widerrufen!



Bilder zum Termin mit Bundeskanzlerin Bierlein werden über das Fotoservice des Bundespressedienstes unter fotoservice.bundeskanzleramt.at kostenfrei abrufbar sein.



Bilder zu den Terminen mit Bundespräsident Van der Bellen werden auf der Website www.bundespraesident.at veröffentlicht.





