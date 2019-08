FPÖ-Neubauer: „Anpassung der Pensionen über den VPI hinaus ist mehr als notwendig“

„Pensionisten haben sich ein Leben in Würde verdient“

Wien (OTS) - „Österreichs Pensionisten haben sich ihre Pension in jahrzehntelanger schwerer Arbeit redlich verdient. Mit dem heutigen Bekanntwerden des VPI, der Inflationsrate und der Pensionsanpassung von 1,8 Prozent für 2020, sollte es wohl selbstverständlich sein, wenn die Pensionen über diesen Betrag hinaus angeglichen werden“, so heute der freiheitliche Seniorensprecher NAbg. Werner Neubauer.

„In diesem Zusammenhang mutet es schon sehr befremdlich an, wenn die NEOS von ‚Besonnenheit bei den Pensionserhöhungen‘ sprechen. Unsere Pensionisten sind ein wichtiger Bestandteil unserer Bevölkerung, sie haben unser Land aufgebaut, seinen Wohlstand geschaffen und sich dadurch ein Leben in Würde verdient - Almosen sind hier fehl am Platz. Es grenzt an unglaubliche Überheblichkeit der Pinken, in diesem Zusammenhang auch noch von längeren Erwerbszeiten zu sprechen. Es scheint so, als stünden die NEOS für Arbeiten bis zum körperlichen Bankrott - verbunden mit einem Leben am Existenzminimum“, betonte Neubauer und bekräftigte, dass nur eine starke FPÖ für soziale Sicherheit und Gerechtigkeit stehe.

