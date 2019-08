AVISO – Montag, 12.08.2019, 14:00 Uhr: Medienaktion von SPÖ-Energiesprecherin Duzdar – „Die Zeit schmilzt uns davon“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Energiesprecherin Muna Duzdar veranstaltet am Montag, 12. August 2019, um 14:00 Uhr eine Medienaktion unter dem Titel „Die Zeit schmilzt uns davon“. Bei der Aktion soll die Gletscherschmelze und das Verschwinden der Polarkappen anhand eines Eisbergs dargestellt werden, um auf die drastischen Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Für den „Eisberg“ werden 200kg Crushed Ice angeliefert, das in der Sonne und aufgrund des heißen Betons schmilzt. Die Aktion soll auf die Notwendigkeit der Umstellung auf erneuerbare Energieträger und eine nachhaltigere Lebensweise hinweisen und die anderen Parteien zur überparteilichen Zusammenarbeit in diesem dringenden Anliegen ermutigen. „Die Politik muss die Klimakrise endlich ernst nehmen und jetzt handeln“, so Duzdar. ****

Medienaktion „Die Zeit schmilzt uns davon“

Datum: Montag, 12. August 2019, 14:00 Uhr

Ort: Mariahilfer Straße 1, 1070 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) rm/mr

