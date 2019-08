Santander Consumer Bank und DenizBank AG vertiefen Kooperation

Die Santander Consumer Bank bietet zukünftig Bargeldbehebungen durch DenizBank-Bankomaten an. Der erste Geldautomat ist bereits in Betrieb.

Wien (OTS) - Die Santander Consumer Bank plant in weiteren ausgewählten Filialen Bargeldbehebungen durch Bankomaten der DenizBank AG anzubieten. Der erste Bankomat in der Filiale Wien-Taborstraße ist im Juli 2019 bereits in Betrieb gegangen. Weitere Filialen – vorerst in Wien – werden in den nächsten Monaten mit Geldautomaten der DenizBank AG ausgestattet.

Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank Österreich: „Österreich ist nach wie vor ein Bargeldland. Die Bargeldnutzung ist sehr hoch. Mit Bankomaten der DenizBank in den Filialen bieten wir unseren Kunden ein zusätzliches Service. Unsere Standorte werden durch moderne Geldautomaten aufgewertet. Dadurch erhoffen wir uns insgesamt eine höhere Kundenfrequenz. Zudem freut es mich, dass wir unsere Kooperation mit der DenizBank AG am österreichischen Markt weiter vertiefen können.“

Ahmet Mesut Ersoy, CEO der DenizBank AG: „Bargeld ist in Österreich nach wie vor das Zahlungsmittel Nummer eins. Als absolut kundenorientierte Bank freuen wir uns daher, diesem Bedürfnis mit modernsten Bankomaten in allen DenizBank-Filialen und zukünftig auch in Santander-Filialen nachzukommen. Durch diese Erweiterung der Kooperation wurde damit sowohl für die Kunden als auch für Santander und die DenizBank eine Win-Win-Situation geschaffen.“

NFC-fähige Bankomaten

Die Bankomaten werden in der Außenfassade der Filialen der Santander Consumer Bank integriert. Sie sind dadurch rund um die Uhr für Kunden zugänglich. Die Geräte selbst gehören der DenizBank, serviciert werden sie durch die Geldservice Austria (GSA). Die Geldautomaten sind mit der „Near Field Communication“-Technologie (kurz NFC) ausgestattet: Kontaktloses Abheben mittels Bankomatkarte ist damit möglich. Der Vorteil: Bargeldbehebungen gehen wesentlich schneller.

Kooperation bei Konsumkrediten läuft seit 2017

Beide Banken kooperieren bereits in einem anderen Geschäftssegment miteinander. Seit Mai 2017 erhalten Kunden der DenizBank AG Ratenkredite in den 27 Österreich-Filialen ihrer Hausbank. Angeboten werden diese von der Santander Consumer Bank. Die Santander Consumer Bank bietet ihren Ratenkredit („JetztSofort Kredit“) selbst ebenfalls in ihren 29 Filialen österreichweit sowie online über ihre Website an.

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist eine österreichische Spezialbank für Konsumfinanzierung mit Sitz in Wien. Zum Produktportfolio gehören Ratenkredite, Teilzahlungsfinanzierungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich bietet sie über das Internet Tages- und Festgeldkonten an. In Österreich ist die Bank mit 2.500 Händlerpartnern der größte herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Die Santander Consumer Bank beschäftigt über 400 Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Eisenstadt. Das Finanzinstitut hat eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung die größte Bank der Eurozone. Weltweit betreuen über 200.000 Mitarbeiter mehr als 144 Millionen Kunden. (31.12.2018)

Website: www.santanderconsumer.at

B2B: www.autonline.at | www.teilzahlung.at | profitpartner.santanderconsumer.at

