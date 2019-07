Der Fuhrpark wird digital

Arval treibt die Digitalisierung der Mobilität weiter voran - Die kostenlose App My Arval Mobile wird zum digitalen Begleiter und macht das Fahren zur wichtigsten Nebensache der Welt

Wien (OTS) - Die Welt der Mobilität steht nicht still. Die Mehrheit der Fuhrpark-Manager blickt optimistisch in die Zukunft. Der Trend zu Leasing als Finanzierungsmethode bleibt ungebrochen und das Interesse an mobilen, digitalen Lösungen wächst. Mit neuen Services treibt Arval die Digitalisierung voran und bietet jetzt neue digitale Begleiter an, die das Fahren und Flottenmanagement vereinfachen.

My Arval Mobile

Ob über Smartphone, Tablet oder Computer, ab sofort sind alle wichtigen Informationen und Services von Arval über die App „My Arval Mobile“ überall und in Echtzeit abrufbar. Eine Reparatur, oder ein Service steht an? Kein Problem! Die interaktive Karte zeigt den schnellsten Weg zur Partnerwerkstätte. Reifenwechsel wird fällig? Einfach über die App einen Termin vereinbaren. Parkschaden verursacht, oder abbekommen? Über My Arval Mobile, schnell und unkompliziert Schadensmeldung inklusive Bilder senden. Parkgebühren bezahlen? Alles easy per Klick. Dieses und weitere Services findet man jetzt in der überarbeiteten APP „My Arval Mobile“. Kostenlos für iOS und Android.

Arval Mid-Term Rental: Fahrzeuge per Klick

Arval Mid-Term Rental ist maßgeschneidert für Unternehmen, die flexible Mobilitätslösungen benötigen und gleichzeitig von den Vorteilen eines Leasingvertrages profitieren wollen. Bei dieser Automiete kann die Laufzeit von ein bis 24 Monaten ohne Zusatzkosten jederzeit verlängert oder verkürzt werden. Mit dem MTR Konfigurator kann man je nach Laufzeit das passende Modell gleich online auswählen. Auch Plug-In-Hybrid Fahrzeuge sind jetzt im Programm. Damit können Unternehmen Elektromobilität im Fuhrpark beruhigt und flexibel ausprobieren. „Mit diesen neuen digitalen Services wollen wir Fahren und Flottenmanagement noch smarter machen“, sagt Kálmán Tekse, General Manager von Arval Österreich.

Über Arval

Arval wurde 1989 als 100%ige Tochter von BNP Paribas gegründet und hat sich auf Full-Service-Leasing spezialisiert. Das Unternehmen ist derzeit in 29 Ländern mit rund 7.000 Mitarbeitenden vertreten. Die Leasingflotte von Arval umfasst 1.193.910 Leasing-Fahrzeuge weltweit (Stand Dezember 2018). www.arval.at

Über BNP PARIBAS

BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 196.000 Mitarbeitern in 73 Ländern vertreten, davon über 149.000 in Europa. www.bnpparibas.com

