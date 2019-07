ARBÖ: Die Staustrecken am kommenden Wochenende!

Österreich befindet sich in den Sommerferien. Urlaubszeit ist Reisezeit - deshalb staut es auch dieses Wochenende!

Wien (OTS) - Nach den letzten beiden Wochenenden, die uns nicht nur heiße Luft, sondern auch die Sommerferien brachten, geht es kommenden Samstag und Sonntag etwas kühler und stressfreier zu. Bewölkt und vielleicht sogar regnerisch startet der Samstag, bevor am Sonntag die Sonne etwas mehr zu sehen sein wird und das bei angenehmen 20 bis 23 Grad.

Während in Teilen der Niederlande erst an diesem Freitag das Zeugnis ausgeteilt wird und unmittelbar danach in den lang ersehnten Urlaub aufgebrochen werden kann, befindet sich ganz Österreich bereits in der schulfreien Zeit des Jahres. Viele Urlauber treten auch schon wieder die Rückreise aus den südlichen Ländern an, was sich an diesem Wochenende auch in der Stauberichterstattung zeigen wird. Der ARBÖ Informationsdienst rechnet speziell am Samstag mit vielen Urlaubsaufbrechern, was Staus im Westen, an den Grenzen und teilweise den Stadtausfahrten zur Folge haben wird. Auch in Richtung Norden muss beispielsweise auf der Tauernautobahn (A10) oder der Brennerautobahn (A13) mit dichtem Verkehr gerechnet werden. Langsamer voran wird man erneut auf der Fernpassstraße (B179) in beide Richtungen, im Raum Salzburg, Kufstein und Graz kommen.

„Planen Sie Ihre Urlaubsfahrt mit einem vollen Tank, einer funktionierenden Klimaanlage und ausreichend Proviant. Zeitvertreiber-Spielchen für die Kinder nicht vergessen. Starten Sie die Fahrt am besten zeitig in den Morgen- oder Nachtstunden. Fahren Sie, wenn andere rasten! Überqueren Sie die Grenzen, wenn andere schlafen“, rät ARBÖ Verkehrsexperte Jürgen Fraberger.

Hier eine Übersicht der wahrscheinlichsten Staustrecken:

Brennerautobahn (A13), vor der Mautstelle Schönberg

Fernpassstraße, im gesamten Verlauf, speziell vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel

Inntalautobahn (A12), im Baustellenbereich bei Innsbruck und bei Kufstein

Ostautobahn (A4), im Baustellenbereich zwischen Schwechat u. Fischamend

Pyhrnautobahn (A9), vor der Tunnelkette Klaus, sowie dem Bosruck- und Gleinalmtunnel

Tauernautobahn (A10), rund um Salzburg in den Baustellenbereichen

Westautobahn (A1), im Großraum Salzburg und vor der Grenze Walserberg

