AVISO: Start der NEOS-Sommertour für ein Neues Österreich, morgen, Dienstag, 9.7., 16:00

mit Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger und NEOS Kandidat_innen

Wien (OTS) - NEOS-Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger startet am morgigen Dienstag um 16:00 am Wiener Badeschiff ihre „Tour für ein Neues Österreich“. Bei Tourstopps in ganz Österreich wird Meinl-Reisinger ihre Vision für ein neues Österreich mit allen interessierten Bürger_innen diskutieren.

Es besteht Film- und Foto-Möglichkeit.​

Start der NEOS-Sommertour für ein Neues Österreich

Datum: 09.07.2019, 16:00 Uhr

Ort: Badeschiff

Am Donaukanal, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

NEOS

+43 1 522 5000

presse @ neos.eu

www.neos.eu