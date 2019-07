SOS-Kinderdorf: Ein großes DANKE für 433.000 Euro!

SOS-Kinderdorf hat anlässlich seines 70-Jahr-Jubiläums eine 70 Tage SOS-Spendenchallenge veranstaltet und von den Menschen in Österreich 433.000 Euro gespendet bekommen!

Ich bedanke mich sehr herzlich bei den vielen Menschen, die gespendet haben, und auch bei den Partnern, welche die Aktion unterstützt haben.“ Christian Moser, GF SOS-Kinderdorf

Die Not hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert, die Notwendigkeit zu helfen nicht Christian Moser, GF SOS-Kinderdorf

Wien/Innsbruck (OTS) - Exakt am Gründungsdatum von SOS-Kinderdorf, dem 25. April (1949), starteten SOS-Kinderdorf-Geschäftsführer Christian Moser und Doris Schmidauer als Schirmfrau in Wien die SOS-Spendenchallenge. Genau 70 Tage später ist die Challenge nun offiziell beendet und SOS-Kinderdorf darf sich über 433.000 Euro an Spendeneinnahmen freuen. „Das ist großartig und erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit“, sagt Christian Moser. „Ich bedanke mich sehr herzlich bei den vielen Menschen, die gespendet haben, und auch bei den Partnern, welche die Aktion unterstützt haben.“





Über 20.000 Kindern eine lebenswerte Kindheit sichern.

Jedes zehnte Kind weltweit wächst ohne ausreichende familiäre Fürsorge auf. Das sind 220 Millionen Kinder! Kriege und Naturkatastrophen, Armut und wirtschaftliche Not, ein Mangel an medizinischer Versorgung und Bildung sowie zahlreiche andere Ursachen führen zu millionenfachem Leid. „Mit der SOS-Spendenchallenge wollten wir einerseits auf diese dramatische Situation hinweisen, gleichzeitig aber auch damit familiäre Not und Leid von Kindern lindern“, erklärt Christin Moser. Mit den 433.000 Euro können wir über 20.000 Kinder aus besonders armen und belasteten Familien unterstützend begleiten – und damit ihre für sie wichtigste Welt retten“, so Moser. Wir sind dank der großartigen Spendenbereitschaft dem ursprünglich sehr hoch gesteckten Ziel von einer halben Million Euro ganz nahegekommen. Damit können wir immer wichtiger werdende Unterstützungsprogramme für Kinder und Familien unter Druck weiterhin finanzieren“.





Danke an die Partner für ihre wertvolle Unterstützung.

„Ich möchte auch unseren Partnern danken, welche die SOS-Spendenchallenge maßgeblich unterstützt haben. Ohne sie wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen“, betont Moser. „Der Dank gilt insbesondere den Unternehmenspartnern C&A, MANNER, NIVEA, INTERSPAR, BANK AUSTRIA und TEEKANNE sowie den Medienpartnern PULS4 und KURIER sowie auch allen anderen Medien, die durch ihre Berichterstattung dazu beigetragen haben, das Thema und Anliegen in der Öffentlichkeit gut zu platzieren. Last but not least danke ich Doris Schmidauer, dass sie sich als Schirmfrau engagiert hinter die gute Sache gestellt hat“.





Gutes tun ist leicht, wenn viele helfen!

Mit der Bitte um einen Schilling im Monat wandte sich SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner vor 70 Jahren an die Menschen in Tirol und später ganz Österreich gewandt, um das erste SOS-Kinderdorf in Imst/Tirol und in der Folge weitere errichten zu können. Sieben Jahrzehnte später ist SOS-Kinderdorf weltweit in 135 Ländern tätig, bietet 90.000 Kindern und Jugendlichen in SOS-Kinderdorf-Familien und Wohngruppen ein liebevolles Zuhause und unterstützt 500.000 junge Menschen und ihre Familien durch Familien stärkende Programme. „Die Not hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert, die Notwendigkeit zu helfen nicht“ , so Moser abschließend. „Daher wollen wir, ganz im Sinne unseres Gründers, weiterhin Menschen motivieren, sich für Kinder und Familien in Not einzusetzen und durch ihre finanzielle und ideelle Unterstützung SOS-Kinderdorf als Bewegung für die Anliegen und Rechte der Kinder zu stärken!“



www.sos-kinderdorf.at/kindheit-retten





