Homeless World Cup 2019 erstmals mit Frauenteam aus Österreich - Einladung zur Pressekonferenz

Einladung zur Präsentation der österreichischen Teams für den Homeless World Cup 2019 in Cardiff/Wales

Wien (OTS) - Ankick: Erstmals wird ein Frauenteam aus Österreich dabei sein, wenn in Cardiff von 27. Juli bis 3. August die soziale Straßenfußball-Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Zur 17.

Ausgabe des Homeless World Cup, der Weltmeisterschaft der Obdachlosen, werden in der Hauptstadt von Wales mehr als 500 Spieler und Spielerinnen aus 51 Nationen erwartet. Österreich ist mit zwei Teams dabei.

Teamchefin Emily Cancienne zur Premiere des Frauenteams: „Es ist eine große Ehre für die Spielerinnen, als erstes Frauenteam am World Cup teilzunehmen. Das Team ist enorm motiviert und wir hoffen, dass es ein guter erster Schritt für uns alle sein wird.“

Der Homeless World Cup, der erstmals 2003 in Graz ausgetragen wurde, holt Menschen vom Rand der Gesellschaft – Obdachlose, Flüchtlinge, Menschen mit Alkohol- oder Suchtproblemen - in die Mitte. Sie erfahren durch den Sport neue Motivation, erleben Gemeinschaft in einem Team, können ein neues Selbstbild und Perspektiven für die eigene Zukunft entwickeln.

Caritas Präsident Michael Landau: „Der Kernauftrag der Caritas lautet: Not sehen und handeln! Armut und Ausgrenzung entgegenzuwirken, gehört zu unseren Prioritäten. Und Sport erweist sich dabei als sehr probates Mittel. Warum? Weil Sport involviert!“

Wir laden herzlich zur Präsentation der Teams und zu einem Pressegespräch zum Thema Homeless World Cup am Donnerstag, 11. Juli um 11 Uhr ins A&O Hotel Wien Hauptbahnhof.

Zeit: Donnerstag, 11. Juli 2019, 11 Uhr

Ort: Skybar des A&O Hotels Wien Hauptbahnhof, Sonnwendgasse 11, 1100 Wien

Gesprächspartner:

Caritaspräsident Michael Landau

HWC-Teamchefin Emily Cancienne

HWC-Teamchef Gilbert Prilasnig

Bundesliga-Vorstand Reinhard Herovits

Manfred Gaulhofer (Gaulhofer Familien-Privatstiftung)

Philipp Bodzenta (Coca-Cola Österreich)

Philipp Winter (Chief Marketing Officer a&o hostels)

Helia Mirzaei und Roman Bischof, Spielerin und Spieler ders Österreichischen Homeless World Cup Nationalteams

Url: https://www.homelessworldcup.at/



