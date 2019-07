Köstinger: Plastiksackerl-Verbot ist ein Meilenstein im Kampf gegen die Wegwerf-Mentalität

Nationalrat beschließt Verbot von Wegwerf-Plastiksackerln ab 2020

Wien (OTS) - "Mit dem heutigen Beschluss, Wegwerf-Plastiksackerl ab 2020 zu verbieten, zählt Österreich europaweit zu den Vorreitern", freut sich KO-Stv. Abg. Elisabeth Köstinger. "Wir sind das dritte Land in Europa, das so ein Verbot beschließt und damit auch ein starkes Signal gegen die Wegwerf-Gesellschaft setzt." Das Verbot wurde in der heutigen Sitzung des Nationalrates mit großer Mehrheit beschlossen.

"Wir haben diese Maßnahme im Dezember 2018 vorgestellt und angekündigt", so Köstinger. "Wir halten Wort und setzen sie nun um, wir haben da keine Zeit zu verlieren."



Was soll nun konkret verboten werden?

Vom Verbot umfasst sind alle Einweg-Tragetaschen mit einem Griff oder einem Henkel. Das heißt, alle leichten und schweren Plastiksackerln, die nicht nur als Mehrweg-Verwendung gedacht sind. Verboten sind künftig auch Obst- und Gemüsebeutel aus Plastik. "Hier dürfen nur Obstbeutel in Verkehr gebracht werden, die vollständig biologisch abbaubar sind", so Köstinger. "Hier gibt es schon sehr gute Alternativen, die von manchen Handelsketten auch schon verwendet werden."

"Mit der heute beschlossenen Maßnahme werden wir 5.000 bis 7.000 Tonnen unnötiges Plastik in Österreich vermeiden", so Köstinger. "Für die klassischen Einkaufssackerln gibt es sehr gute Alternativen", betonte die Abgeordnete. "Stoffsackerln oder Mehrwegtaschen sind hier die beste Lösung. Der Schlüssel ist, dass wir Mehrwegprodukte verwenden und wegkommen von den Einweg-Lösungen. Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft in möglichst vielen Bereichen ist die Antwort auf die Wegwerf-Mentalität, mit der wir Schluss machen wollen."

In weiterer Folge, so Köstinger, sollen durch die Umsetzung einer EU-Richtlinie weitere Wegwerf-Artikel aus Plastik verboten werden. Das betrifft u.a. Plastikbesteck, Trinkhalme, Plastikteller oder Wattestäbchen. "Mit dem Verbot der Plastiksackerln gehen wir allerdings deutlich weiter als die Europäische Union", so Köstinger.

"Ich bin froh, dass wir heute im Nationalrat eine Mehrheit für diese wichtige Umweltmaßnahme erreicht haben", so Köstinger. "Damit ist ein Vorhaben umgesetzt, das mir auch als Ministerin sehr wichtig war." (Schluss)

